13 aylık bebeği "şeytan çıkartma aynine" kurban etti: İdam edildi

Teksas’ta, kız arkadaşının 13 aylık kızını “şeytan çıkarma” ayini gerekçesiyle işkence yaparak öldüren Blaine Milam, idam edildi.

AP'de yer alan habere göre, 35 yaşındaki Milam, Aralık 2008’de Doğu Teksas’taki karavanında Amora Carson’ı öldürmekten suçlu bulunmuştu. Cinayet sırasında Milam ve kız arkadaşı Jesseca Carson 18 yaşındaydı. Carson, Milam’a yardım ettiği gerekçesiyle şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezası almıştı.

Mahkeme belgelerine göre, Milam çocuğa 30 saat boyunca işkence uyguladı.

Otopsi raporu, çocuğun kafatasında birden fazla kırık, kol, bacak ve kaburga kırıkları ile çok sayıda ısırık izi olduğunu ortaya koydu. Patolog, kızın çok sayıda ölümcül yarası bulunduğunu ve kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini belirtti.

Milam, Teksas’ta bu yıl idam edilen beşinci kişi olarak kayıtlara geçti. Yıl içinde ülke genelinde toplam idam sayısı 33’e yükseldi.

Milam’ın avukatları, müvekkilinin zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle infazın durdurulmasını talep etmişti. Ancak Teksas Yüksek Mahkemesi itirazları reddetti. Başsavcılık, delillerin suçluluğu doğruladığını belirtti.