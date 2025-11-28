13 Gazzeli çocuk daha tedavi için İsviçre'ye kabul edildi

İsviçre Devlet Göç Sekreterliği (SEM), Gazzeli 13 çocuğun daha tıbbi tedavi almak için İsviçre'ye geldiğini duyurdu.

SEM'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den yaralı çocukların İsviçre'ye ikinci tahliyesinin tamamlandığı belirtilerek, "Norveç ile işbirliğiyle daha önce Gazze'den Ürdün'e seyahat etmiş olan 13 çocuk ve 51 aile ferdi bugün İsviçre'ye nakledildi." denildi.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'den gelen çocukların 8 ayrı İsviçre kantonunda ağırlanacağı kaydedildi.

"Çeşitli üniversite ve kanton hastanelerinde tedavi görecekler. Ayrıca, İsviçre'de iltica prosedüründen geçecekler." bilgisi paylaşılan açıklamada, İsviçre'nin bu insani yardım operasyonu kapsamında Gazze'den toplam 20 yaralı çocuğu ve 78 refakatçi aile üyesini tahliye ettiği hatırlatıldı.