13 kiloluk geyik, dev gergedana kafa tuttu

Polonya’daki Wroclaw Hayvanat Bahçesinde kaydedilen ve kısa sürede viral olan görüntülerde, erkek munçak geyiğinin kendisinden katbekat büyük olan Maruśka adlı gergedana doğru hamleler yaptığı ve kafa atar gibi davrandığı görüldü. Geyik oldukça atak bir tutum sergilerken, dev gergedanın sakinliğini koruması dikkat çekti.

GERGEDAN KARŞILIK VERMEDİ

Hayvanat bahçesi yetkilileri, bu sıra dışı davranışı bölge sahiplenme ve çiftleşme dönemine bağlı hormonel etkilerle açıkladı. Yetkililere göre küçük geyik, doğal içgüdüleriyle hareket ederken, gergedan herhangi bir karşılık vermedi.

Yaklaşık 1’e 130’luk ağırlık farkına rağmen yaşanan bu yüzleşme, sosyal medyada hem esprili yorumlara hem de hayvan davranışlarına yönelik yoğun bir ilgiye yol açtı.