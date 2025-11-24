13 kız çocuğu kaçırıldı, Nijeryalılar evlerini terk ediyor

Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü DAEŞ’in Batı Afrika kolu ISWAP’ın 13 kız çocuğunu kaçırmasının ardından bölge sakinleri, evlerini terk etmeye başladı.

Borno Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Abdullahi Askira, Askira-Uba Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki olay sonrası birçok kişinin evlerini terk etmeye başladığını doğruladı.

Askira, 15 ile 20 yaşlarındaki kızların, çiftliklere ürün toplamaya gittikleri sırada saldırganlar tarafından kaçırıldıklarını söyledi.

Kaçırılma olayının ardından evlerini terk etmeye başlayan halka sakin kalmaları için çağrıda bulunan Askira, bölge sakinlerinden teröristlerin faaliyetlerine ilişkin tüm duyumları güvenlik birimlerine iletmelerini istedi.

BİR ÇOCUK AİLESİNE KAVUŞTU

Bölgeyi temsil eden Senatör Ali Ndume’nin medya danışmanı Junaid Jibrin de kaçmayı başaran bir kız çocuğunun ailesine kavuştuğunu ve güvenlik güçlerine olayla ilgili bilgi verdiğini dile getirdi. Jibrin, kayıp 12 kız çocuğuna ulaşılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga da dün yaptığı açıklamada bölgeye güvenlik güçlerinin konuşlandırılacağını belirtmişti. Onanuga, Tinubu’nun polisin varlığını güçlendirme ve 30 bin yeni personel istihdamına yönelik karar aldığını açıklamıştı.

KATOLİK OKULUNA BASKIN

ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümeti Hristiyanlara yönelik saldırılara izin vermekle suçlayıp askeri harekat yapmakla tehdit ettiği Nijerya'da bir katolik okulu da iki gün önce saldırıya uğradı.

Çete üyelerinin baskın yaptığı okuldan 215 öğrenci ile 12 öğretmeni kaçırdığı açıklandı. Baskın, 2024'ten bu yana ülkedeki en büyük rehin alma olayı olarak kayıtlara geçti. Nijerya hükümeti saldırının ardından 47 okulu önlem için kapattı.

Bu hafta yapılan son baskınlarda; bir yatılı okuldan 25 kız öğrenci, bir kilisede ise ayin sırasında 38 kişi kaçırıldı. Kilise yetkilisi, silahlı kişilerin ibadet eden kişi başına yaklaşık 69 bin dolar fidye talep ettiğini söyledi.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.