1,3 milyon üyeli International Brotherhood of Teamsters sendikası, ABD Kongresi'ne önümüzdeki haftalarda tatile girmeden önce Çin araçlarına yönelik hükümet düzeyinde daha sıkı bir yasağı hızla geçirmesi çağrısı yaptı.

Senatörler ve Kongre danışmanları, Çin araçlarını yasaklayan kalıcı bir yasanın onaylanması konusunda uzlaşmak için Temsilciler Meclisi üyeleri ve danışmanlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

KONGRE'YE DİLEKÇE GÖNDERİLDİ

Teamsters Başkanı Sean O'Brien, Reuters'ın ulaştığı dilekçede şöyle dedi:

"Çin'in güvenliğimize, mahremiyetimize ve rekabet gücümüze yönelttiği tehdit çok büyük. Çinli otomotiv şirketlerinin mevcut Amerikan işletmelerini yok edebilecekleri iç pazarlara erişimine izin verilmemelidir."

Biden yönetiminin 2025 başında yürürlüğe koyduğu düzenleme, sürücülere ait hassas verileri Çin'e gönderebilecekleri gerekçesiyle tüm Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de binek araç satmasını veya üretmesini fiilen yasaklamıştı.

Washington ayrıca Çin elektrikli araçlarına yönelik yüzde 100'ü aşan gümrük vergilerini sürdürüyor.