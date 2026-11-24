1,3 milyon üyeli sendika devreye girdi. ABD kalıcı olarak yasaklayabilir
24.11.2026 09:10
1,3 milyon üyeli Teamsters sendikası, ABD Kongresi'ne tatile girmeden Çin araçlarına yönelik kalıcı yasağı hızla yasalaştırma çağrısı yaptı.
1,3 milyon üyeli International Brotherhood of Teamsters sendikası, ABD Kongresi'ne önümüzdeki haftalarda tatile girmeden önce Çin araçlarına yönelik hükümet düzeyinde daha sıkı bir yasağı hızla geçirmesi çağrısı yaptı.
Senatörler ve Kongre danışmanları, Çin araçlarını yasaklayan kalıcı bir yasanın onaylanması konusunda uzlaşmak için Temsilciler Meclisi üyeleri ve danışmanlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.
KONGRE'YE DİLEKÇE GÖNDERİLDİ
Teamsters Başkanı Sean O'Brien, Reuters'ın ulaştığı dilekçede şöyle dedi:
"Çin'in güvenliğimize, mahremiyetimize ve rekabet gücümüze yönelttiği tehdit çok büyük. Çinli otomotiv şirketlerinin mevcut Amerikan işletmelerini yok edebilecekleri iç pazarlara erişimine izin verilmemelidir."
Biden yönetiminin 2025 başında yürürlüğe koyduğu düzenleme, sürücülere ait hassas verileri Çin'e gönderebilecekleri gerekçesiyle tüm Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de binek araç satmasını veya üretmesini fiilen yasaklamıştı.
Washington ayrıca Çin elektrikli araçlarına yönelik yüzde 100'ü aşan gümrük vergilerini sürdürüyor.
Biden yönetiminin 2025 başında yürürlüğe koyduğu düzenleme, sürücülere ait hassas verileri Çin'e gönderebilecekleri gerekçesiyle tüm Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de binek araç satmasını veya üretmesini fiilen yasaklamıştı.
TASARI YÜZDE 15 ÇİN ORTAKLIĞI SINIRI GETİRİYOR
Senato Ticaret Komisyonu'nun temmuz ayında onayladığı yasa tasarısı, Çinli kuruluşların yüzde 15'ten fazla ortaklığı olan şirketlerin ABD'de araç satmasını yasaklıyor.
Cumhuriyetçi Senatör Bernie Moreno Pazartesi günü CBT News'e verdiği röportajda, "Tasarıyı büyük ölçüde tamamladık" dedi ve ABD Temsilciler Meclisi'nin tasarıyı gelecek hafta oylamasını, Senato'nun da aynı adımı hızla atmasını umduğunu söyledi.
Moreno röportajda, "Otomotiv sanayimizi ezmelerine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Geçen hafta iki milletvekili, Çinli yatırımcıların Mercedes-Benz'deki yaklaşık yüzde 20'lik payının ciddi riskler oluşturduğunu belirterek şirketten 1 Aralık'a kadar soruları yanıtlamasını istemişti.
Çin devletine ait otomobil üreticisi BAIC Group ile Çinli otomobil üreticisi Geely'nin Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu, Mercedes-Benz'in yaklaşık yüzde 10'ar hissesini elinde tutuyor.
Moreno, uzlaşı metninin Mercedes-Benz'in ABD'de yasaklanmamasını güvence altına alacağını söyledi.
Düzenleme, çoğunluk hissesi Çinli Geely Holding'e ait olan Volvo'yu da yasaklamayacak.
Moreno, yasanın Meksika veya Kanada'da ikamet edenlerin Çin'de üretilmiş otomobilleri ABD'ye sürmesini yasaklayacağını aktardı.
Başkan Donald Trump ise eylül ayında Fox News'e Çinli otomobil şirketlerinin ABD'de araç üretmesini kabul edeceğini söylemiş ve bu açıklama otomobil üreticileri arasında endişe yaratmıştı.
Senato Ticaret Komisyonu'nun temmuz ayında onayladığı yasa tasarısı, Çinli kuruluşların yüzde 15'ten fazla ortaklığı olan şirketlerin ABD'de araç satmasını yasaklıyor.
ÇİN ARAÇLARINA HALİHAZIRDA YÜZDE 127 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIYOR
Çin elektrikli araçlarının ABD pazarına girişi, yüksek gümrük vergileri, bağlantılı araç teknolojilerine yönelik ulusal güvenlik kuralları ve yasağı resmileştirmeyi amaçlayan bekleyen mevzuat nedeniyle büyük ölçüde yasak.
İthal edilen Çin üretimi bataryalı elektrikli binek otomobiller, yüzde 100'lük 301. madde vergisi, yüzde 25'lik 232. madde vergisi ve yüzde 2,5'lik temel vergi dahil toplam yüzde 127,5 gümrük vergisine tabi tutuluyor.
Bu vergiler ithalat fiyatlarını önemli ölçüde artırıyor.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın kuralları ise 2027 model yılından itibaren Çin bağlantılı donanım ve yazılımla donatılmış araçların ülkeye girişini yasaklıyor.
Bu kural doğrultusunda bu yılın haziran ayında Geely'nin sahibi olduğu Polestar'ın 2027 modelini ABD'de satması engellendi.