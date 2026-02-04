13 yaşındaki çocuk ölümle yarıştı. Oğlunu açık denize gönderen anne konuştu

Avustralya’nın batı kıyıları açıklarında ailesi denizde sürüklenen 13 yaşındaki bir çocuk, yardım bulabilmek için dalgalı sularda dört saat yüzerek karaya ulaştı.

Kurtarma ekiplerinin “insan üstü” olarak nitelediği çaba sayesinde anne ve iki kardeş sağ kurtarıldı.

The Guardian'ın haberine göre, Joanne Appelbee, ailesi denizde sürüklenirken 13 yaşındaki oğlu Austin’i yardım istemesi için yüzmeye göndermenin hayatında verdiği “en zor kararlardan biri” olduğunu söyledi.

ABC’ye konuşan Appelbee, “En güçlü olan oydu ve bunu yapabileceğini biliyordum. Ben gidemezdim çünkü çocukları denizde bırakmazdım. Birini göndermem gerekiyordu.” dedi.

RÜZGAR BİR ANDA YÖN DEĞİŞTİRDİ

Appelbee ailesi, Batı Avustralya’da tatildeydi. Cuma öğleden sonra Geographe Bay’de şişme sörf tahtaları ve bir kayakla denize açılan aile, rüzgarın aniden kuvvetlenmesiyle açık denize sürüklendi.

BBC’ye konuşan Joanne Appelbee, olayın çocukları Austin, Beau ve Grace ile sığ suda eğlenirken başladığını anlattı.

Appelbee, “Başta eğlenceydi sonra çocuklar biraz fazla açıldı. Sonra rüzgar çıktı, kürekleri kaybettik ve daha da açığa sürüklendik. Her şey çok hızlı şekilde ters gitti.” dedi.

KIYIYI YAKIN SANDI, OĞLUNU GÖNDERDİ

Durumun başında kıyıya çok uzak olmadıklarını düşündüklerini söyleyen anne, Austin’i yardım istemesi için yüzmeye gönderme kararını erken aldıklarını belirtti. Ancak Austin kıyıya doğru yüzerken, Joanne ve iki küçük çocuk giderek daha da açığa sürüklendi ve kısa sürede onu gözden kaybetti.

Güneş batarken dalgalar büyüdü, hava soğudu. Can yelekleriyle sörf tahtalarına tutunmaya çalışan anne ve çocuklar, zaman geçtikçe umutsuzluğa kapıldı. Joanne, “Austin’in çok daha hızlı ulaşacağını sanmıştım. Zaman geçtikçe ‘Ya başaramadıysa? Yanlış karar mı verdim?’ diye düşünmeye başladım” dedi.