13 yaşındaki çocuk ölümle yarıştı. Oğlunu açık denize gönderen anne konuştu
04.02.2026 09:27
Joanne Appelbee, ailesi denizde sürüklenirken 13 yaşındaki oğlu Austin’i yardım istemesi için yüzmeye gönderdi.
Avustralya’da denizde sürüklenen ailesini kurtarmak için 4 kilometre yüzerek kıyıya ulaşan 13 yaşındaki Austin Appelbee, yardım çağrısıyla annesi ve iki kardeşinin hayatını kurtardı. Annesi Joanne Appelbee, eleştirilerin hedefi oldu.
Avustralya’nın batı kıyıları açıklarında ailesi denizde sürüklenen 13 yaşındaki bir çocuk, yardım bulabilmek için dalgalı sularda dört saat yüzerek karaya ulaştı.
Kurtarma ekiplerinin “insan üstü” olarak nitelediği çaba sayesinde anne ve iki kardeş sağ kurtarıldı.
The Guardian'ın haberine göre, Joanne Appelbee, ailesi denizde sürüklenirken 13 yaşındaki oğlu Austin’i yardım istemesi için yüzmeye göndermenin hayatında verdiği “en zor kararlardan biri” olduğunu söyledi.
ABC’ye konuşan Appelbee, “En güçlü olan oydu ve bunu yapabileceğini biliyordum. Ben gidemezdim çünkü çocukları denizde bırakmazdım. Birini göndermem gerekiyordu.” dedi.
RÜZGAR BİR ANDA YÖN DEĞİŞTİRDİ
Appelbee ailesi, Batı Avustralya’da tatildeydi. Cuma öğleden sonra Geographe Bay’de şişme sörf tahtaları ve bir kayakla denize açılan aile, rüzgarın aniden kuvvetlenmesiyle açık denize sürüklendi.
BBC’ye konuşan Joanne Appelbee, olayın çocukları Austin, Beau ve Grace ile sığ suda eğlenirken başladığını anlattı.
Appelbee, “Başta eğlenceydi sonra çocuklar biraz fazla açıldı. Sonra rüzgar çıktı, kürekleri kaybettik ve daha da açığa sürüklendik. Her şey çok hızlı şekilde ters gitti.” dedi.
KIYIYI YAKIN SANDI, OĞLUNU GÖNDERDİ
Durumun başında kıyıya çok uzak olmadıklarını düşündüklerini söyleyen anne, Austin’i yardım istemesi için yüzmeye gönderme kararını erken aldıklarını belirtti. Ancak Austin kıyıya doğru yüzerken, Joanne ve iki küçük çocuk giderek daha da açığa sürüklendi ve kısa sürede onu gözden kaybetti.
Güneş batarken dalgalar büyüdü, hava soğudu. Can yelekleriyle sörf tahtalarına tutunmaya çalışan anne ve çocuklar, zaman geçtikçe umutsuzluğa kapıldı. Joanne, “Austin’in çok daha hızlı ulaşacağını sanmıştım. Zaman geçtikçe ‘Ya başaramadıysa? Yanlış karar mı verdim?’ diye düşünmeye başladım” dedi.
Austin Appelbee ve ailesinin açık denize sürüklendiği kıyı görüntülendi.
4 KİLOMETRE YÜZDÜ, 2 KİLOMETRE KOŞTU
Austin Appelbee ise yaklaşık 4 kilometre yüzerek kıyıya ulaştı. “Aklımda hep annem, Beau ve Grace vardı. Karaya çıktığımda ‘Şu an gerçekten karada mıyım, bu bir rüya mı?’ diye düşündüm” dedi.
Kıyıya çıktıktan sonra annesinin çantasına ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre koşan Austin, saat 18.00 civarında acil servisleri aradı.
“Helikopterlere, uçaklara, botlara ihtiyacım var. Ailem denizde.” dediğini anlatan Austin, çağrı sırasında sakin olduğunu, bunun muhtemelen şoktan kaynaklandığını söyledi. Görüşmenin ardından yorgunluktan bayılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
KARANLIK VE SOĞUKTA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ
Bu sırada denizde hava tamamen kararmış, dalgalar daha da büyümüştü. Joanne Appelbee, iki küçük çocuğunu bir arada tutmakta zorlandığını ve en kötüsünden korktuğunu söyledi. “Austin’in başaramadığını varsaymıştım. Bizi kurtarmaya gelen bir şey göremiyorduk.” dedi.
Arama kurtarma ekipleri, aileyi kıyıdan yaklaşık 14 kilometre açıkta, bir sörf tahtasına tutunmuş halde buldu. Büyük bir dalganın tahtayı ters çevirmesiyle çocuklar birbirinden ayrıldı. Anne, Grace’in çığlığını duyabildiğini ancak Beau’nun sesini ancak botun motoru durdurulduğunda fark edebildiklerini anlatarak, “Tam bir kabustu.” dedi.
“HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM BİR AN”
Kahraman çocuk, hastanede babasını aradıktan dakikalar sonra ailesinin bulunduğu haberini aldı. “Doktorlar ve polisler sevinçten zıplıyordu. Hayatım boyunca unutmayacağım bir andı.” dedi.
Joanne Appelbee ise ancak Austin’i hastaneye getiren aynı ambulans görevlisinin, oğlunun da hayatta olduğunu doğrulamasıyla rahatlayabildiğini söyledi. Aile, hastanede hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi gördü.
Genç kadın oğlunu kıyıya gönderme kararı nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
“KAHRAMAN OLDUĞUMU DÜŞÜNMEDİM”
Bacaklarındaki ağrı nedeniyle koltuk değnekleriyle okula dönen Austin, acil servislerin “çok hızlı” müdahalesini ve “çok nazik” ambulans ekibini övdü. Küçük çocuk, “Kendimi kahraman gibi hissetmedim, sadece yapmam gerekeni yaptım.” dedi.
Dört yaşından beri yüzme dersleri aldığını ve çocuklara yönelik su güvenliği programına katıldığını anlatan Austin, daha önce mola vermeden 350 metre yüzmeyi bile “çok yorucu” bulduğunu söyledi.