13 yaşındaki çocuk, uçağın iniş takımına saklanarak yolculuk yaptı

Afganistan'da 13 yaşında bir çocuk, yolcu uçağının iniş takımları yuvasında saklanarak Hindistan'a gitti.



Indian Express gazetesinin haberine göre, adı paylaşılmayan Afgan çocuk, Kabil Havalimanı'na gizlice girerek yolcuların arasına karıştı. Kam Air'e ait RQ-4401 sefer sayılı yolcu uçağının iniş takımı yuvasına fark edilmeden giren çocuk, uçağın arka tekerlek yuvasına saklandı.



Burada tehlikeli bir yolculuk yapan çocuk, Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na kadar uçtu. Uçağın inişi sonrası "pistte yalnız başına ortalıkta dolaştığı" belirlenen çocuk, yerel güvenlik görevlilerince gözaltına alınarak sorgulandı.



Sorgusunda "meraktan bu işe giriştiğini" belirten çocuk, bindiği yolcu uçağının arka iniş takımı yuvasına saklandığını söyledi.

TAHRAN'A GİTMEK İSTEMİŞ



Afganistan kuzeyindeki Kunduz kentinden olduğu tespit edilen çocuk, aslında İran'ın başkenti Tahran'a seyahat etmek istediğini ve bindiği uçuşun Yeni Delhi'ye gittiğini bilmediğini anlattı.



Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücünden (CISF) yapılan açıklamaya göre çocuk, sorgusunun ardından geldiği uçakla Kabil'e geri gönderildi.