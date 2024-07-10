13 yıl sonra ilk: Suriye ve Suudi Arabistan ticari uçuşlara başladı

Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki düzenli ticari uçuşlar yaklaşık 13 yıl aradan sonra yeniden başladı.

13 yıl sonra ilk: Suriye ve Suudi Arabistan ticari uçuşlara başladı

ve arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. İki ülke arasında ilişkilerin yeniden kurulması çerçevesinde bugün itibarıyla yaklaşık 13 yıl aradan sonra ticari uçuşlar yeniden başladı.

Şam Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Suriye Havayolları’na ait ilk uçak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.

Suriye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Ayman Soussan yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamasının iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde atılan yeni bir adım daha olduğunu söyledi.

Suriyeli hacı adayları, geçtiğimiz ay hac ibadeti için Suudi Arabistan'a doğrudan uçuşla seyahat etmişti.

Suudi Arabistan 2012 yılında Esad'ın Arap Baharı ayaklanmaları sırasında protestoculara sert müdahalesi ve baskıları nedeniyle Suriye ile ilişkilerini kesmişti.

Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok Arap ülkesi Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeye başlamıştı.

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