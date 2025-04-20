13 yıl sonra ilk: Yolcu uçağı, Suriye’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne hareket etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın 13 Nisan’da Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması yönünde ilk somut adım atıldı.



Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın sosyal medya hesabında paylaşılan bilgilere göre, SANA muhabiri ilk yolcu uçağının bugün sabah saatlerinde BAE’ye gitmek üzere başkentteki Şam Uluslararası Havalimanı’ndan havalandığını bildirdi.



İKİ ÜLKE ORTAK KOORDİNASYON BAŞLATTI



BAE’nin resmi haber ajansı WAM’ın 14 Nisan tarihli haberinde, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlaması için gerekli adımların atılması konusunda ortak koordinasyonun sürdüğü belirtilmişti. Haberde, BAE Sivil Havacılık Genel Kurumu’nun BAE ile Suriye arasındaki uçuşların yeniden başlayacağını duyurduğu aktarılmıştı.



Kuruma göre, 13 yıl aradan sonra uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik gerekli prosedürlerin tamamlanması için ortak koordinasyon çalışmaları sürüyordu.



ŞARA, 13 NİSAN’DA AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara BAE'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelmişti.



Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmişti. Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, 18 Aralık'ta Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti. Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılmıştı.



UÇUŞLAR 2012 YILINDA DURDU



Arab News haber sitesinin aktardığına göre, BAE ve Suriye arasındaki uçuşlar ise iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında durdurulmuştu. Emirates ve Etihad havayolu şirketleri, güvenlik endişeleri sebebiyle Şam’a uçuşlarını askıya almıştı.

BAE, Aralık 2018’de Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açmış, uçuşların yeniden başlatılması olasılığının da değerlendirildiği belirtilmişti. Fakat iki havayolu şirketi de o dönemde, yakın zaman içinde böyle bir planlarının olmadığını, durumu izlemeyi sürdürdüklerini kaydetmişti.

