130 İsrailli askerden Netanyahu hükümetine mektup: "Kırmızı çizgi çoktan aşıldı"

İsrail’de birçok askeri branştan yedek askerler ve askere alınanlar, rehine müzakerelerine öncelik verilmezse, hizmeti bırakacakları konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini uyarıyor.



Kabine bakanları ve İsrail genelkurmay başkanına hitaben yazılan mektup, Zırhlı Birlikler, Topçu Birlikleri, İç Cephe Komutanlığı, hava kuvvetleri ve donanma dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerdeki yedekler ve askerler tarafından imzalandı.



Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre mektupta, “Gazze'deki savaşın devam etmesinin sadece rehinelerin esaretten dönüşünü geciktirmekle kalmadığı, aynı zamanda hayatlarını da tehlikeye attığı artık açıktır” deniliyor.

Ayrıca, “IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) saldırılarında çok sayıda rehine öldürüldü, bu sayı onları kurtarmak için düzenlenen askeri operasyonlarda kurtarılanlardan çok daha fazla” ifadesi yer alıyor.



İsrailli askerlerin mektubu şöyle devam ediyor: “Hayatlarını riske atarak ve özveriyle hizmet eden bizler, hükümet derhal rotasını değiştirmez ve rehineleri evlerine geri getirecek bir anlaşma için çalışmazsa, hizmet etmeye devam edemeyeceğimizi duyuruyoruz."



Askerler, son olarak mektupta şu uyarıyı yapıyor: “Bazılarımız için kırmızı çizgi çoktan aşıldı; diğerleri için ise hızla yaklaşıyor: kırık kalplerle görev için rapor vermeyi bırakacağımız gün yaklaşıyor.”