14 Haziran ne günü? Dünya Kan Bağışçıları Günü nasıl ortaya çıktı?
Her yıl 14 Haziran, dünya genelinde Dünya Kan Bağışçıları Günü (World Blood Donor Day) olarak kutlanıyor. Bu özel gün, hem gönüllü kan bağışçılarının hayat kurtaran katkılarını onurlandırmak hem de düzenli kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki, 14 Haziran neden Dünya Kan Bağışçıları Günü olarak kabul edildi?
14 Haziran tarihi, modern kan grubu sistemini keşfeden Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü olması sebebiyle seçildi. Avusturyalı immünolog Landsteiner, 1901 yılında kan gruplarını (A, B, AB, 0) keşfederek modern kan nakli sisteminin temelini attı. Bu keşif, günümüzde milyonlarca insanın hayatını kurtaran kan nakli uygulamalarını mümkün kıldı.
DÜNYA KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği ve Uluslararası Kan Bağışı Kuruluşları Derneği ile iş birliği içinde, 2004 yılında ilk kez bu günü resmi olarak ilan etti. Amaç; gönüllü, karşılıksız kan bağışının teşvik edilmesi ve toplumda bu bilincin artırılmasıydı.
KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ
Her yıl milyonlarca insan trafik kazaları, ameliyatlar, doğum komplikasyonları, kanser tedavileri ve kan hastalıkları gibi sebeplerle kana ihtiyaç duyuyor.
Kan üretilebilen bir madde değil; sadece gönüllü bağışçılardan temin edilebiliyor.
Bir kişinin yaptığı tek bir bağış, 3 hayat kurtarabiliyor.
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