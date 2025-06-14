14 Haziran ne günü? Dünya Kan Bağışçıları Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği ve Uluslararası Kan Bağışı Kuruluşları Derneği ile iş birliği içinde, 2004 yılında ilk kez bu günü resmi olarak ilan etti. Amaç; gönüllü, karşılıksız kan bağışının teşvik edilmesi ve toplumda bu bilincin artırılmasıydı.



KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ



Her yıl milyonlarca insan trafik kazaları, ameliyatlar, doğum komplikasyonları, kanser tedavileri ve kan hastalıkları gibi sebeplerle kana ihtiyaç duyuyor.



Kan üretilebilen bir madde değil; sadece gönüllü bağışçılardan temin edilebiliyor.



Bir kişinin yaptığı tek bir bağış, 3 hayat kurtarabiliyor.