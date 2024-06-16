14 Ürdünlü hac ibadetini yerine getirirken öldü, 17'si kayıp

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 14 Ürdünlü'nün hac ibadetini yerine getirirken hayatını kaybettiğini, 17 Ürdünlü'nün ise kayıp olduğunu açıkladı.

14 Ürdünlü hac ibadetini yerine getirirken öldü, 17'si kayıp

Dışişleri Bakanlığı, devam eden hac vazifesi sırasında 14 Ürdünlü'nün hayatını kaybettiğini duyurdu.

17 Ürdünlü'nün ise kayıp olduğu bildirildi.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada da 6 Ürdünlü hacı adayının ibadetini yerine getirirken güneş çarpması sonucu öldüğünü açıklamıştı.

Cenazelerin ülkelerine nakledilmesi ya da orada defnedilmesiyle ilgili prosedürlerin Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte takip edildiği kaydedilmişti.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'ye 25 kilometre mesafedeki Arafat'a hareket etti.

Araçların çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaşırken, bugün başladı.

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