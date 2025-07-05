Nehirde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Nishcay Patel, çarşamba günü akşam saat 19.30 sularında ikiz kardeşi Niyam ve arkadaşlarıyla birlikte Beccles Quay yakınlarında, Fen Lane bölgesinde yüzüyordu.

Oyun oynarken Waveney Nehri'ne giren Nishcay, kısa süre sonra gözden kayboldu ve bir daha su yüzeyine çıkamadı.



Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye, ambulans ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda, ne yazık ki Nishcay’ın cansız bedenine ulaşıldı.



14 yaşındaki Nishcay Patel'ın ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Acılı anne baba, oğullarının kaybını ''Akılalmaz bir acı'' olarak tanımlarken, talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği nehrin kenarına çiçekler bırakıldı.