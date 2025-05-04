14 yaşındaki çocuk yangında öldü: 14 çocuk gözaltına alındı

İngiltere’nin Gateshead kentinde 14 yaşındaki bir erkek çocuğun yangında hayatını kaybetmesinin ardından yaşları 11 ile 14 arasında değişen 14 çocuğun gözaltına alındığı açıklandı.

Northumbria polisinin 3 Mayıs Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 11 erkek çocuk ve üç kız çocuk, Fairfield sanayi sitesinin yakınlarında çıkan yangının ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.



KAYIP ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU



The Guardian gazetesinin haberine göre, yangın, cuma akşamı yerel saatle 20.00 sıralarında Bill Quay bölgesindeki sanayi bölgesinin yakınlarında başladı. Daha önce kayıp olduğu bildirilen Layton Carr’ın da bu bölgede olduğu düşünülüyordu.



Bir polis sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, polisin yaptığı arama çalışmalarının ardından 14 yaşındaki çocuğa ait olduğu düşünülen bir cesedin bulunduğunu bildirdi. Sözcü, çocuğun yakınlarının durumdan haberdar edildiğini ve aileye uzmanlar tarafından destek verildiğini kaydetti.



“SON DERECE TRAJİK BİR OLAY”



Northumbria Emniyet Müdürlüğü’nden Louise Jenkins de konuya ilişkin açıklamasında, “Bu, çocuğun üzücü bir şekilde hayatını kaybettiği son derece trajik bir olay” dedi. Düşüncelerinin çocuğun ailesiyle birlikte olduğunu belirten polis yetkilisi, kamuoyundan ailenin özel hayatına saygı göstermelerini istedi.



Jenkins, polisin olay yerinde incelemeler yaptığı sırada söz konusu bölgenin güvenlik kordonuna alındığını aktardı. Çıkan yangının da söndürüldüğü bilgisi verildi.



14 çocuğun halen gözaltına olduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ilk aşamalarında olduğuna işaret ederek halktan konuyla ilgili spekülasyonda bulunmamalarını istedi.

