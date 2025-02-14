14 yaşındaki "hesap makinesi" bir günde 6 dünya rekoru kırdı

"İnsan Hesap Makinesi" olarak bilinen 14 yaşındaki Hintli matematik dehası, bir günde matematikte altı tane Guinness Dünya Rekoru kırdı.



Aaryan Shukla isimli çocuk yıldırım hızıyla, 100 dört basamaklı sayıyı toplama, 200 dört basamaklı sayıyı toplama, 50 beş basamaklı sayıyı toplama, 20 basamaklı bir sayıyı on basamaklı 10 sayı kümesine bölme, iki beş basamaklı 10 sayı kümesini çarpma ve iki sekiz basamaklı 10 sayı kümesini çarpma rekorlarını elinde tutuyor.

HESAP MAKİNESİNDEN DAHA HIZLI



Shukla'nın zekasını gösteren bir videoda, çocuğun karmaşık matematik problemlerini hesap makinesinden daha hızlı çözdüğü görülüyor.



İlk rekoru kırdığı görüntülerde, çocuğun ellerini hızlı bir şekilde sallarken ekranda beliren 100 adet dört basamaklı sayıyı zihninde hesapladığı görülüyor.



Çocuk, 30,9 saniye sonra, bilgisayarın hesaplamasıyla tam olarak uyuşan cevabı veriyor.

YOGA YAPARAK SAKİN KALIYOR

Shukla, performansının ardından başarısının nedeni olarak, "Sahaja Yoga meditasyonu sakin kalmama ve odaklanmama yardımcı oluyor” dedi.



Gencin annesi, oğlunun her zaman "sayılarla arasının çok iyi" olduğunu söylüyor.



Gururlu anne, "8 yaşındayken uluslararası bir yarışmaya katıldık ve madalyalar ve kupalar kazandı, bunlar büyük başarılardı." ifadelerini kullandı.

GÜNDE ALTI SAAT MATEMATİK ÇALIŞIYOR



Shulka, "günde beş veya altı saat" matematik çalışıyor. Ailesi, yeteneğinin genetik olmadığını düşünüyor



Babası ise Guinness'e, "Biz normal bir aileyiz. Aaryan milyarda bir görülen türden bir insan ama zihinsel hesap yapan bir aile olduğumuzu düşünmüyorum." diye konuştu.

