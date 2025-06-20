14 yaşındaki kızı arama çalışmalarında ceset bulundu

Weymouth'ta kaybolan genç kız için başlatılan yoğun arama çalışmalarında bir ceset bulunması, bölge halkını yasa boğdu.



Emniyet güçleri, May'in 18 Haziran Çarşamba günü saat 22:00 civarında Old Station Road’da son kez görüldüğünü bildirmişti. Bugün yapılan açıklamada, cesedin yüksek olasılıkla kayıp genç kıza ait olduğu ve ailesinin bilgilendirildiği belirtildi.



Dorset Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Weymouth'ta kayıp olan genç kız için yürütülen aramalarda bir cesedin bulunduğunu üzülerek duyuruyoruz. Cesedin May'e ait olduğunu tahmin ediyoruz. Ölüm şüpheli olarak değerlendirilmemekte olup, otopsi memuru bilgilendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

