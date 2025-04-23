14 yıl sonra ilk: IMF, Suriye misyonuna başkan atadı

Suriye Maliye Bakanı Mohammed Yosr Bernieh, yazılı bir açıklama yaparak Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Ron van Rooden’ı Suriye misyonunun başkanı olarak atadığını duyurdu. Van Rooden, 2011 yılında iç savaş başladığından bu yana IMF’nin Suriye’ye atadığı ilk misyon başkanı oldu.



Bakan Bernieh, konuya ilişkin açıklamasında, Rooden’ın atamasının “kendi taleplerinin ardından” yapıldığını belirtti. LinkedIn üzerinden de paylaşım yapan Maliye Bakanı, ABD’nin başkenti Washington D.C.’deki IMF-Dünya Bankası yıllık bahar toplantılarında Rooden ile el sıkıştığı anların fotoğrafını paylaştı.



“IMF VE SURİYE ARASINDAKİ YAPICI DİYALOĞUN YOLUNU AÇIYOR”



“Bu önemli atama, önemli bir adım teşkil ediyor, IMF ve Suriye arasındaki yapıcı diyaloğun yolunu açıyor” diyen Barnieh, ortak amaçlarının Suriye’nin ekonomik iyileşmesini ilerletmek ve Suriye halkının iyilik halini geliştirmek olduğunu söyledi.



IMF’nin basın ofisi konu hakkındaki yorum talebine henüz yanıt vermezken, IMF’nin Suriye konusundaki kararlarına aşina bir kaynak, Rooden’ın atamasını doğruladı.



ABD’YE İLK RESMİ ZİYARET



IMF’nin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Suriye’nin son 40 yıldır IMF ile herhangi bir faaliyeti bulunmuyor. IMF misyonunun Suriye’ye yaptığı son ziyaret 2009 yılında gerçekleşmişti.



8 Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Ahmed Şara liderliğinde yeni bir hükümetin kurulduğu Suriye’yi Washington’daki yıllık bahar toplantılarında Barnieh ve Merkez Bankası Başkanı Abdelkader Husrieh temsil ediyor. Bu, aynı zamanda Esad’ın devrilmesinden bu yana Suriye’deki yeni yetkililerin ABD’ye yaptığı ilk resmi ziyaret.



Bernieh, salı günü yaptığı ayrı bir LinkedIn paylaşımında, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ve Dünya Bankası’nın Suriye konusunda bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık ettiğini bildirdi. Barnieh, yuvarlak masa toplantısını “çok başarılı” sözleriyle tarif etti, Suriye’nin yeniden yapılanmasına destek konusunda “eşi benzeri görülmemiş” bir ilgi olduğunu anlattı.

