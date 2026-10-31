14'üncü Leo, Amerikan seçimlerinde oy kullanan ilk papa oldu
31.10.2026 06:37
Kanser tanısı konulan Papa 14'üncü Leo 13 Ekim'de akciğer ameliyatı geçirmişti.
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Chicago doğumlu Papa 14'üncü Leo, ABD ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullandı.
Tarihin ABD doğumlu ilk papası unvanını taşıyan 14'üncü Leo, bir ilke daha imza attı.
Vatikan Basın Ofisi, Papa 14'üncü Leo'nun ABD ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullandığını açıkladı. Bu, ABD doğumlu Papa için tarihi bir ilk oldu.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Uzun süredir devam eden bu sivil katılım geleneğine uygun olarak, Chicago'da posta yoluyla oyunu kullandı. Papa, vatandaşların demokratik süreçlere katılmasının bir hak ve görev olduğuna inandığını ifade ediyor" denildi. Vatikan, Leo'nun hangi adaylara oy verdiğini açıklamadı.
Papa 14'üncü Leo'nun Katolik dünyasının ruhani lideri olarak seçilmesinden önceki dönemde de ABD'deki çeşitli seçimlerde oy kullandığı kayıtlarda yer alıyor. Resmi kayıtlara göre Papa 2012, 2014, 2018 ve 2024 yıllarındaki genel seçimlerde oy kullandı.
Papa Leo, ameliyattan 5 gün sonra Aziz Petrus Meydanı'ndaki geleneksel pazar duasını yapmıştı.
TRUMP'LA YILDIZI BARIŞMADI
ABD Başkanı Donald Trump, yeni papanın göreve gelmesinin ilk döneminde Leo'yu defalarca eleştirmiş, onu suçla mücadele konusunda "zayıf" ve "berbat" olarak nitelendirmişti. Papa, mart ayında savaş başlatan ve "elleri kanla dolu" olanların dualarını Tanrı'nın kabul etmediğini söylemişti. Nisan ayında ise Trump'ın İran medeniyetini yok etme tehdidini kabul edilemez olarak nitelendirmişti. Leo, daha önce ABD Başkanı'nın Gazze için ortaya attığı sözde "Barış Kurulu" girişimine katılmayı da reddetmişti.
Leo, Mayıs 2025'te dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller tarafından 1.4 milyar üyeli Katolik Kilisesi'nin başına seçilmişti. Leo'nun gelecek hafta Güney Amerika'ya seyahat etmesi bekleniyor.