14'üncü Leo, Amerikan seçimlerinde oy kullanan ilk papa oldu

Tarihin ABD doğumlu ilk papası unvanını taşıyan 14'üncü Leo, bir ilke daha imza attı.

Vatikan Basın Ofisi, Papa 14'üncü Leo'nun ABD ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullandığını açıkladı. Bu, ABD doğumlu Papa için tarihi bir ilk oldu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Uzun süredir devam eden bu sivil katılım geleneğine uygun olarak, Chicago'da posta yoluyla oyunu kullandı. Papa, vatandaşların demokratik süreçlere katılmasının bir hak ve görev olduğuna inandığını ifade ediyor" denildi. Vatikan, Leo'nun hangi adaylara oy verdiğini açıklamadı.

Papa 14'üncü Leo'nun Katolik dünyasının ruhani lideri olarak seçilmesinden önceki dönemde de ABD'deki çeşitli seçimlerde oy kullandığı kayıtlarda yer alıyor. Resmi kayıtlara göre Papa 2012, 2014, 2018 ve 2024 yıllarındaki genel seçimlerde oy kullandı.