Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, İngiltere'deki tüm siyasi güçlerin Rusya ile savaşa hazırlandığını düşünüyor.

Aynı zamanda, krallığın “büyük jeopolitik troyka” olan ABD, Rusya ve Çin'in seviyesine ulaşma şansının olmadığından da emin.

Kommerstant'ta yer alan habere göre Puşkov, stratejik savunma incelemesinin yayınlanmasıyla ilgili bilgilere bu şekilde yanıt verdi.

Belgede özellikle 12 denizaltının inşası ve savaş başlıklarının üretimi için 15 milyar sterlin ayrılması öngörülüyor.

Senatör, Telegram kanalında şunları yazdı: “İngiltere Rusya ile uzun bir ‘buz savaşı’ planlıyor ve burada İşçi Partisi ile aslında aynı liberaller olan ve 'neoliberal enternasyonal'in ayrılmaz bir parçası olan Muhafazakarlar arasında hiçbir fark yok.”

"NÜKLEER SİLAHLAR ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMAZ"

Puşkov, İngiltere'nin nükleer silahlarının hacminin Rusya ile olası bir çatışmada önemli bir rol oynamayacağına inanıyor.

Ona göre hem 12 nükleer silahlı denizaltı hem de dört denizaltı Başbakan Starmer'ın kendisini iktidara getiren "kolektif Soros"a, İngiliz askeri bürokrasisine, militarist çevrelere ve askeri-endüstriyel komplekse rapor vermesi için gerekli.

Önceki gün İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Stratejik Savunma İncelemesinin yayınlandığını duyurdu.

Healey, devletin Rusya ile “savaşabilmek” için askeri-endüstriyel kompleksi geliştirmeyi amaçladığını söyledi.