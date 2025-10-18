15 milyarlık Bitcoin'e el kondu, FBI tarihine geçen operasyonun hedefi Chen Zhi kim?

ABD ve İngiltere, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren çok uluslu bir çevrimiçi dolandırıcılık ağını hedef alarak, bugüne kadarki en geniş kapsamlı yaptırım adımlarından birini attı.

Her iki ülke de, Kamboçya merkezli Prince Holding Group (Prince Group) adlı grubun 146 yöneticisini ve bağlantılı şirketlerini yaptırım listesine ekledi.



ZORLA ÇALIŞTIRMA VE KÜRESEL DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Son yıllarda özellikle Kamboçya ve Myanmar’da hızla büyüyen yasa dışı çevrimiçi dolandırıcılık sektörü, binlerce kişiyi sahte iş ilanlarıyla kandırarak zorla çalıştırıyor.

Bu kişiler, genellikle işkence tehdidi altında, romantik dolandırıcılıklar da dahil olmak üzere küresel çapta internet dolandırıcılığı yapmak zorunda bırakılıyor.



Savcılara göre bu dolandırıcılık ağı milyarlarca doları akladı ve lüks yatlardan özel jetlere, hatta bir Picasso tablosuna kadar birçok harcamayı finanse etti.

ABD Hazine Bakanlığı, alınan önlemi “Güneydoğu Asya’da bugüne kadar yapılan en büyük operasyon” olarak nitelendirdi.

CHEN ZHİ KİMDİR? PRINCE GROUP NEDİR?

ABD Adalet Bakanlığı’na göre 38 yaşındaki Chen Zhi, ya da diğer adıyla Vincent Chen, Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanı.

Şirket, internet sitesinde faaliyet alanlarını “gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri” olarak tanımlıyor.



ABD makamları, Chen’in zorla çalıştırma ve kara para aklama suçlarından yargılandığını, Kamboçya’daki sahtekarlık kamplarının yöneticisi olduğunu belirtiyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK VARLIKLAR DONDURULDU

Soruşturma kapsamında ABD ve İngiltere yetkilileri, 15 milyar dolar değerinde Bitcoin’e el koydu ve Chen’e ait Londra’daki mal varlıklarını dondurdu.

Bu varlıklar arasında Avenue Road’da 12 milyon sterlinlik bir malikane, Londra finans merkezinde 95 milyon sterlinlik bir ofis binası ve merkezde birkaç lüks daire bulunuyor.

FBI Direktörü Kash Patel, “Bugün tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından birine darbe vurduk” dedi.

KİMLER YAPTIRIM LİSTESİNDE?

ABD, Chen Zhi’nin yanı sıra onlarca iş ortağını da kara listeye aldı. Ayrıca Kamboçya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da kayıtlı 100’den fazla şirket, Chen’le bağlantıları nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu.

KAMBOÇYA'NIN YANITI VE ENDİŞELER

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, ülkesinin uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirterek, “Yasaları ihlal eden bireyleri korumuyoruz. Ancak bu, Prince Group veya Chen Zhi’nin suç işlediğini kabul ettiğimiz anlamına gelmez” dedi.

Uzmanlara göre, yaptırımlar önemli bir adım olsa da dolandırıcılık endüstrisi bölge genelinde devasa boyutlarda.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yalnızca Kamboçya’da 100 bin, Myanmar’da 120 bin, diğer bölge ülkelerinde ise on binlerce kişi zorla bu faaliyetlerde çalıştırılıyor.



Gözlemciler, olası tutuklamaların ardından boşalan alanı başka suç ağlarının doldurabileceği uyarısında bulunuyor.