15 saat havada kaldı: Rusya’nın “kıyamet silahı” başarıyla test edildi

Rusya, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Burevestnik seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini ve bu silahın konuşlandırılma aşamasına geçileceğini duyurdu.

Açıklama, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin’e yaptığı bilgilendirmede, füzenin 21 Ekim’deki test sırasında 14 bin kilometre uçtuğunu ve yaklaşık 15 saat boyunca havada kaldığını söyledi.

Rusya’nın “9M730 Burevestnik (Fırtına Kuşu)” olarak adlandırdığı, NATO’nun ise “SSC-X-9 Skyfall” kod adını verdiği füze, Moskova’ya göre mevcut ve gelecekteki tüm savunma sistemlerine karşı “yenilmez” olarak tanımlanıyor.

Füze, neredeyse sınırsız menzile ve öngörülemeyen bir uçuş rotasına sahip.

PUTİN: BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE YOK

Putin, Ukrayna’daki savaşı yöneten generallerle yaptığı toplantıda, kamuflaj üniforması içinde yaptığı açıklamada, “Bu, dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı benzersiz bir silahtır" dedi.

Putin ayrıca, bazı Rus uzmanların geçmişte bu silahın asla mümkün olamayacağını düşündüklerini ancak artık “kritik test sürecinin başarıyla tamamlandığını” ifade etti.

Rus lider, Gerasimov’a Rusya’nın bu silahı nasıl sınıflandırması gerektiğini ve Burevestnik’in konuşlandırılması için altyapı hazırlıklarının yapılmasını söyledi.

Gerasimov da füzenin nükleer enerjiyle çalıştığını ve bu testin diğerlerinden farklı olarak çok uzun mesafe kat ettiğini, menzilinin ise pratikte sınırsız olduğunu belirtti. Ayrıca füzenin her türlü füze savunma sistemini aşabileceğini vurguladı.

Putin, çarşamba günü de Rusya’nın kara, deniz ve hava unsurlarını kapsayan stratejik nükleer güç tatbikatını bizzat yönetmişti. Rus lider, “Nükleer caydırıcı güçlerimizin modernizasyon seviyesi, dünyadaki tüm nükleer güçlerden daha yüksek bir noktadadır” dedi.

DÜNYAYI YOK EDECEK KADAR SİLAH VAR

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) verilerine göre, Rusya ve ABD birlikte dünyadaki nükleer silahların yaklaşık yüzde 87’sine sahip.

Rusya’nın 5 bin 459, ABD’nin ise 5 bin 177 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bu miktar, dünyayı birçok kez yok etmeye yetecek düzeyde.

