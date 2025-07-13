15 yaşındaki çocuğun cesedi nehirde bulundu

Olay, Glasgow’un kuzeyindeki Maryhill yakınlarında meydana geldi. Polis ekipleri, itfaiye ve sağlık görevlilerinin katıldığı operasyonda, bir cankurtaran botu da kullanıldı. Görgü tanıklarına göre, olay yerine özel su altı kurtarma ekipleri yönlendirildi ve bir polis helikopteri de havadan destek verdi.



Olayla ilgili açıklama yapan emniyet yetkilileri, "Cumartesi günü saat 18.40 civarında Kelvin Nehri'nde 15 yaşındaki bir erkek çocuğun suya girdiğine dair bir ihbar aldık. Acil durum ekipleri, olay yerine sevk edildi ve saat 23.30 sıralarında bir erkek çocuğun cesedi sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ancak ölümün şüpheli bir durumdan kaynaklandığı düşünülmüyor" ifadelerini kullandı.



Gencin kimliği ve olayın detaylarına ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.



