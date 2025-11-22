15 yaşındaki çocuk kuantum fiziğinde doktora unvanı aldı
Belçikalı Laurent Simons, 15 yaşında kuantum fiziği alanında doktora unvanını elde etti.
Belçika basınına göre 15 yaşındaki Laurent Simons, hafta başında Anvers Üniversitesi’nde "kuantum fiziği" alanında hazırladığı doktora tezini başarıyla savundu.
Savunmasının ardından basına konuşan Simons, bundan sonraki hedefinin "insan kapasitesini geliştirmek" olduğunu belirtti.
12 YAŞINDA FİZİK LİSANSINI TAMAMLADI
Ortaöğretimi 8 yaşında bitiren Simons, 12 yaşındayken Anvers Üniversitesi’nde fizik lisans programını 18 ayda tamamlayarak mezun oldu.
Simons, 9 yaşındayken Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde kısa süreli olarak elektrik mühendisliği eğitimine başladı, daha sonra fizik alanına yöneldi.
Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde kuantum optiği üzerine staj yaparak akademik deneyimini genişleten Simons, yüksek lisans çalışmasında ise "Bose–Einstein yoğunlaşmaları" ile kara deliklerin benzerliklerini inceledi.
Simons şimdi ise Münih’te tıp bilimleri ve yapay zeka alanında ikinci doktora programına başlayacak.