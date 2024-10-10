15 yaşındaki genç kız sokak ortasında 36 kez bıçaklanarak öldürüldü

Hexham kasabasındaki güvenlik kameralarında 45 dakika boyunca eski sevgilisi Holly Newton'ı takip ettiği görülen katil, bir otobüs durağında durdurduğu talihsiz kızı 36 bıçak darbesiyle yaraladı. Aldığı onca bıçak darbesine rağmen bir süre çırpınan Holly Newton, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Holly Newton'ın 1 buçuk yıllık ilişkilerini bitirmesine öfkelendiğini söyleyen katil, 18 yaşına girer girmez ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.



Holly Newton ve Logan MacPhail'e yakın kaynaklar, ikilinin bir süredir ayrıl-barış bir ilişki yaşadığını ve katilin, özel hayatında da problemli birisi olduğunu belirtti.