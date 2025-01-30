15 yaşındaki kız TikTok içeriği nedeniyle babası tarafından öldürüldü

ABD doğumlu 15 yaşındaki genç kız, sosyal medyada paylaştığı içerikleri “sakıncalı” bulan babası tarafından öldürüldü.

Polis yetkililerine göre, olay Salı günü Pakistan’ın güneybatısındaki Quetta kentindeki bir sokakta meydana geldi. Başlangıçta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Haq, daha sonra polis sorgusunda kızını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.



Polis memuru Zohaib Mohsin, yaptığı açıklamada, ailenin genç kızın giyim tarzına, sosyal yaşantısına ve TikTok içeriklerine tepki gösterdiğini belirtti. Cinayetin "namus" nedeniyle işlenmiş olabileceğini vurgulayan yetkililer, genç kızın cep telefonunu incelemeye aldıklarını açıkladı.



ABD'DEN PAKİSTAN'A DÖNÜŞ VE GERİLİM



Yetkililere göre, aile yaklaşık 25 yıl boyunca ABD’de yaşadıktan sonra kısa bir süre önce Pakistan’ın Belucistan eyaletine taşındı. Haq, polise verdiği ifadede, kızının ABD’deyken TikTok’ta aktif olduğunu ve Pakistan’a döndükten sonra da içerik üretmeye devam ettiğini söyledi.



Polis, Haq’ın yanı sıra kayınbiraderinin de cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelinin ABD vatandaşı olduğu iddia edilse de yetkililer bu konuda resmi bir kanıt sunmadı. Olayın ABD yetkililerine bildirilip bildirilmediği konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı.



PAKİSTAN'DA "NAMUS" CİNAYETLERİ VE SOSYAL MEDYA KISITLAMALARI



Pakistan’da her yıl 1 binden fazla kadın, namusa zarar verdiği iddiasıyla aile üyeleri veya toplum tarafından öldürülüyor. Bu gerekçeler arasında sosyal medya kullanımı, kıyafet tercihleri ve erkeklerle arkadaşlık etme gibi nedenler bulunuyor.



Öte yandan, ülkede TikTok kullanımı hızla artarken, hükümet zaman zaman platformu “müstehcen içerikler” nedeniyle yasaklıyor. Pakistan’da 54 milyondan fazla kişi TikTok kullanırken, platform son dönemde İslamabad’ın içerik kaldırma taleplerine daha fazla yanıt vermeye başladı.



Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıkladı.