150 Filistinliyi serbest bırakan İsrail 3 binden fazlasını gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus kentine bağlı Yatma beldesinde baskın düzenledi.



Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli Udey Misbah Sanavber (30) hayatını kaybetti.



Gece saatlerinde İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 5 Filistinli öldürülmüş, 4 kişi de yaralamıştı.



Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 238'e yükseldi.

İSRAİL VE HAMAS'IN ESİR TAKASI ANLAŞMASI

7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonunu başlatan Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları çok sayıda rehineyi Gazze'ye götürmüştü. Hamas, İsrail cezaevlerindeki bütün Filistinlilerin serbest bırakılması karışlığında rehineleri bırakacağını duyurmuştu.

Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşmaya göre serbest bırakılan her İsrailli esir için, Tel Aviv üç Filistinliyi cezaevinden çıkaracaktı. Şimdiye kadar Hamas 39, İsrail ise 117 kişiyi serbest bıraktı.

Dört günlük ateşkes uzlaşısının günlük 10 rehinenin serbest bırakılması karşılığında uzatılabileceği konuşuluyor.

HAMAS'IN SERBEST BIRAKTIĞI İSRAİLLİLER