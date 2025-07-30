150 sterline alınan tablo Dali imzalı çıktı: On binlerce sterline satılması bekleniyor

İngiltere'nin Cambridge kentinde, 150 sterline satın alınan tablo dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'ye ait çıktı. 2023 yılında ev eşyası satışında keşfedilen eser, orijinalliği onaylandıktan sonra 30 bin sterline kadar alıcı bulabilecek değerli bir sanat eseri haline geldi.



Suluboya ve keçeli kalemle yapılan Vecchio Sultano (Eski Sultan) 1990'larda bir diğer müzayede evi Sotheby's'de satışa sunulmuştu.

Bir sanat simsarı tarafından alınan eser, yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı. Eserin orijinal olduğu, Dali uzmanı Nicolas Descharnes tarafından doğrulandı.

YARIDA KALAN SERİNİN BİR PARÇASI

38x29 cm boyutlarındaki tablo, suluboya ve keçeli kalemle hazırlandı. Binbir Gece Masalları’ndan bir sahnenin illüstrasyonu olan eser, Dali’nin Orta Doğu halk masallarını resmettiği 500 parçalık bir serinin parçası. Projenin, İtalyan koleksiyonerler Giuseppe ve Mara Albaretto çifti tarafından sipariş edildiği, ancak tamamlanamadan yarıda kaldığı biliniyor

Dali’nin Mağribi kültürüne duyduğu hayranlık nedeniyle projeye büyük bir tutkuyla yaklaştığı, ancak planlanan 500 eserden yalnızca 100’ünü tamamlayabildiği biliniyor. Bu 100 eserin yarısı yayınevi Rizzoli’de kaybolurken, kalan 50’si Albaretto ailesinin elinde kalmış ve daha sonra kızları Christina’ya miras bırakılmıştı. 2016 yılında bu eserlerin tamamı Folio Society tarafından yayımlandı.

BÜYÜK BİR KEŞİF

Cheffins Müzayede Evi ortaklarından Gabrielle Downie, “Modern sanat dünyasında bir atıfın kaybolması oldukça nadir bir durum. Bu nedenle tablo, Dali uzmanları için büyük bir yeniden keşif niteliğinde. Eseri araştırmak ve doğrulamak heyecan verici bir süreçti” dedi.



Orijinal Dali tablosu, 23 Ekim’de Cheffins Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak.



Eserin 20 bin ile 30 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.