154 yıllık altın sikke değerinin 550 katına satıldı

ABD'nin tarihi "Altına Hücum" dönemine ait 154 yıllık bir altın sikke, geçtiğimiz günlerde yapılan bir açık artırmada 1,44 milyon dolara satıldı.

Kaliforniya'da 1848'de altın bulunmasının ardından yaklaşık 300 bin kişinin bölgeye akın etmesiyle başlayan ve Kaliforniya'nın 1850'de eyalet olmasına zemin hazırlayan bu dönem, ABD'nin altın tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyor.



Özellikle büyük altın rezervlerinin keşfiyle, 1850'de 20 dolarlık altın sikkeler üretildi. Güney Kaliforniya'da bulunan Stack's Bowers Galleries müzayede evinde gerçekleşen açık artırmada, bu altınlardan sadece 3 bin 789 adet basıldığı, günümüzde ise yaklaşık 40-50 adetinin kaldığı bildiriliyor.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI



Nevada'nın Carson City bölgesinde 1870'te basılan nadir bir altın sikke, müzayedede 1,44 milyon dolara alıcı buldu. Bu sikke, son olarak 1986'da Stack's müzayedesinde 23 bin 100 dolara satılmıştı. Madeni para uzmanı John Kraljevich, müzayede evinin önceden hiç görünmeyen bu sikkeyi yeni bir keşif gibi değerlendirdiğini belirtti.



Sikke, müzayede öncesinde 800 bin dolardan fazla bir teklif almaya başladı ve sonunda 1,44 milyon dolara satıldı. Ancak, müzayede evi yetkilileri, tekliflerin 2 milyon doları aşacağı tahmininde bulunmuşlardı. Sikkeyi kimin satın aldığı ise açıklanmadı.



Altın sikkenin 28 gramlık ağırlığı, yaklaşık 2 bin 600 dolar değerinde altına karşılık geliyor. Ayrıca, Nevada'nın Carson City'de basılmasından dolayı sikkenin arka yüzünde "CC" harfleri bulunuyor.