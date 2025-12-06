159 can alan yangında skandal iddia. Güvenlik kaydı temiz dendi, cezalar gizlendi

Hong Kong’da en az 159 kişinin ölümüne yol açan yangın felaketinin ardından, binanın yenileme işini üstlenen müteahhit firmanın gerçek güvenlik geçmişinin gizlendiği ortaya çıktı.

Reuters’ın ulaştığı belgeler ve görüşmeler, Prestige Construction & Engineering Co. isimli firmanın, ihaleyi değerlendirip tavsiye eden danışman şirket Will Power Architects tarafından sakinlere “temiz bir güvenlik kaydı var” şeklinde sunulduğunu gösteriyor.

CİDDİ GÜVENLİK CEZALARI GİZLENDİ

Şirketin, sözleşmeden önceki yedi yıl içinde en az 15 iş güvenliği ihlali nedeniyle toplam 309 bin Hong Kong doları (39 bin 700 dolar) para cezasına çarptırıldığı anlaşıldı.

İhlaller arasında yanlış iskele kurulumu ve hatalı elektrik bağlantıları gibi ciddi riskler bulunuyor. Yetkililer, bu cezaların 2016–2019 yılları arasında işlendiğini ve mahkemelerde sonuçlanan davalar olduğunu doğruladı.

Belgelere göre Will Power’ın hazırladığı sunumda Prestige’in “Hiç yargılanmadığı” belirtilirken, sunumun neden bu bilgiyle hazırlandığı belirsiz.

İHALE VE YÜKSELEN MALİYETLER

Yangının çıktığı Wang Fuk Court, 1980'de inşa edilen devlet destekli sekiz apartmandan oluşuyor ve yaklaşık 2 bin küçük daire içeriyor. Binalar, yaşı 30 yılı aşınca zorunlu yenileme kapsamına alındı.

Prestige, 57 teklif arasından en yüksek puanlardan birini alarak dış cephe yenilemesi, yangın güvenliği onarımı ve su tesisatı değişimini içeren 330 milyon Hong Kong dolarlık (42 milyon dolar) projeyi üstlendi. Ancak proje ilerledikçe maliyetler iki katından fazla arttı.

APARTMAN SAKİNLERİNİN TEPKİSİ VE YÖNETİM KRİZİ

2024 başında ev sahipleri, maliyet artışları ve ödeme baskısı nedeniyle eski yönetimi devirmek ve Prestige’in sözleşmesini iptal etmek için imza toplamaya başladı.

Ancak yönetim değişimi için talep edilen toplantı aylarca ertelendi ve nihayetinde şiddetli bir tayfun sırasında yapıldı. Bin 200’den fazla kişi gece 11’e kadar süren toplantıda yeni yönetimi seçti.

Yeni yönetim, sözleşmeyi feshetmenin tüm ev sahiplerini hukuken riske sokabileceği uyarısını aldı ve iptalden vazgeçti. Buna karşın, proje materyallerinin denetimi için gönüllü uzman ekipler oluşturuldu. Yangın güvenliği riskleriyle ilgili incelemeler yapıldı, belgeler ve görüntüler toplandı.

YANGINA DAYANIKLI OLMAYAN MALZEME

Yetkililer, iskelede kullanılan filelerin standartlara uymadığı ve pencere koruması için kullanılan köpük panellerin son derece yanıcı olduğu sonucuna vardı. İlgili departman, daha önce şikayet eden sakinlere bu malzemelerin “düşük riskli” olduğu yönünde bilgi vermişti.

Hong Kong yönetimi, bazı müteahhitlerin denetçilerden malzeme saklamak için yüksek kaliteli filelerle düşük kaliteli fileleri karıştırarak hile yapmaya çalıştığını duyurdu. Soruşturma kapsamında Prestige’den en az üç, Will Power’dan en az dört kişi gözaltına alındı.