16 bin yıl önce insanlar böyle görünüyordu

Çinli bilim insanları, üç boyutlu teknoloji kullanarak 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzünü yeniden oluşturdu.



Dijital ortamda canlandırılan yüzde, yuvarlak hatlar, dar göz çizgisi, düz burun yapısı dikkat çekti

Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan araştırma, erken dönem insan fizyolojisi ve Çin'in güneyinde yüz hatlarının evrimine dair ipuçları sunuyor. Uzmanlar, bu çalışmanın gelecekteki antropolojik araştırmalar için kritik bir referans oluşturduğunu vurguladı.

