16 cinayetin şüphelisinden kan donduran iddia: ''80 kişiyi öldürdüm''

Brezilya polisi, ülkenin kuzeydoğusundaki Paraiba eyaletinde çok sayıda cinayetin şüphelisi olarak aranan 33 yaşındaki Jorlan Lopes da Silva’yı gözaltına aldı.

Silva, pazar günü Mulungu kentinin ormanlık bölgesinde yürütülen ve 30 saatten uzun süren arama çalışmalarının ardından yakalandı.

Polisin açıklamasına göre şüpheli, yakalandığı sırada elbise giyip ve uzun siyah peruk takmıştı. Tırnaklarını da boyayan Silva’nın, güvenlik güçlerinden kaçabilmek için kadın kılığına girdiği değerlendirildi.

Şüphelinin kucağında yaklaşık 2 yaşında bir çocuk bulunduğu belirtildi. Yerel basın, çocuğun Silva ile akraba olmadığını aktardı. Çocuğun şüphelinin yanına nasıl geldiği konusunda soruşturma sürüyor.

''80 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM'' İDDİASI

Silva, sorgusunda hayatı boyunca yaklaşık 80 kişiyi öldürdüğünü ileri sürdü. Polis bu sayıyı doğrulamadı.

Paraiba Sivil Polisi, şüphelinin bölgede işlenen 16 cinayetle bağlantısını tespit ettiğini, Silva’nın bunlardan 11’ini sorgusunda itiraf ettiğini bildirdi.

Söz konusu 16 cinayetin tamamının Silva’nın beş yıllık cezasını tamamlayarak serbest bırakıldığı mayıs ayından sonra işlendiği belirtildi. Kurbanların kimlikleri ve cinayetlerin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı daha sonra tutukluluğa çevrildi. Silva, eyaletin başkenti João Pessoa’daki Desembargador Silvio Porto Cezaevi’ne gönderildi.

DAHA ÖNCE POLİSTEN KAÇMIŞTI

Polis, Silva’yı ağustos ayının sonunda Rio Tinto bölgesinde yakalamaya çalışmış ancak şüpheli güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmanın ardından ormanlık alana kaçmıştı.

Operasyon sırasında şüphelinin saklandığı kampta kurşun geçirmez yelekler, hafif makineli tüfeğe ait dipçik ve şarjörler ile 100’den fazla mermi ele geçirildi. Silva, sorgusunda malzemelerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

Güvenlik güçleri Silva’nın ‘aşırı şiddet yanlısı’ bir suç örgütünün üyesi olduğunu değerlendiriyor. Şüpheli ise organize suç bağlantısı bulunduğu iddiasını reddederek cinayetleri tek başına işlediğini öne sürdü.

''KENDİ ADALETİMİ UYGULADIM'' SAVUNMASI

Silva, öldürdüğü kişilerin tamamının suç dünyasıyla bağlantılı olduğunu iddia etti. Kendisine ve ailesine yönelik tehditlere karşı ‘kendi adaletini uyguladığını’ savundu.

Şüpheli, ''Hiçbir aile babasına, anneye ya da çalışan bir insana dokunmadım.'' diyerek psikopat olmadığını ileri sürdü.

İlk cinayetini 13 yaşında işlediğini de iddia eden Silva’nın açıklamalarının doğruluğu araştırılıyor. Polis, şüphelinin geçmişte çözülemeyen başka cinayetlerle bağlantısının bulunup bulunmadığını belirlemek için soruşturmayı genişletti.