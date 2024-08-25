165 milyon yıllık dinozor keşfedildi: Adını manas destanından aldı!

Kırgızistan'ın batısında bulunan Taş-Kömür kentinin yakınlarında, yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türü keşfedildi. Bilim insanları, bu yeni türün önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtiyor.



2006 yılında yapılan kazılarda elde edilen ilk fosil kalıntıları, 2023 yılına kadar süren çalışmalarla detaylandırıldı. Bu fosiller arasında kafatası, omur, göğüs, kalça, ön ve arka ayak kemiklerine ait parçalar yer aldı.



Yeni türe Manas Destanı'ndaki Alp Karakuş'un adı verildi. Bu dinozor, teropod sınıfında yer alan büyük bir yırtıcıydı ve T-Rex'in uzak akrabası olarak biliniyor. Alp Karakuş'un en dikkat çekici özelliği, göz çukurunun arkasında bulunan ve kafatasından çıkıntı yapan "kaşları"ydı. Bilim insanları bu çıkıntıların bir zamanlar boynuz olabileceğini düşünüyor.

YANINDA YAVRUSU DA BULUNDU



Bu tür, Avrupa'nın orta kesimi ve Doğu Asya arasında keşfedilen Jura Dönemi'ne ait ilk büyük yırtıcı dinozor olma özelliğini taşıyor. Alp Karakuş'un uzunluğunun 7-8 metre civarında olduğu tahmin ediliyor. Çalışmalar sırasında, 17 yaşında ölmüş olduğu tahmin edilen Alp Karakuş'un yanı sıra, bir yavruya ait kemik kalıntıları da bulundu.



Kemik örnekleri diğer teropod türleriyle karşılaştırıldığında, Alp Karakuş'un Metriacanthosauridae familyasında yer aldığı belirlendi. Bu familya, kısmen dikenli kertenkelegiller olarak bilinen etçil dinozorlardan oluşuyor.



Münih'teki Bavyera Paleontoloji ve Jeoloji Koleksiyonu'ndan Prof. Oliver Rauhut, çalışmayı değerlendirdiği açıklamada, Alp Karakuş'un Metriacanthosauridae ile ilişkilendirilmesinin beklenen bir sonuç olduğunu ancak bu keşfin Jura Dönemi teropodları hakkındaki bilgileri önemli ölçüde genişlettiğini belirtti.



Alp Karakuş'un kemiklerinin, Bişkek'teki Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.