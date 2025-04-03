167 milyon yıllık tarihi keşif: Etçil ve otçullar bir arada yaşamış!

Edinburgh Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, Skye Adası’ndaki Prens Charles Noktası’nda bulunan 131 dinozor ayak izini inceledi.

Çalışmada, T-Rex’in atalarından olan etçil megalosaur’ların nadir izleri ile devasa otçul sauropodların büyük, dairesel izlerine rastlandı.



Araştırmacılar, bu keşfin Orta Jura döneminde dinozorların su kaynakları çevresinde toplandığını ve lagünleri yaşam alanı olarak tercih ettiğini gösterdiğini belirtti.



SU KAYNAKLARI ETRAFINDA TOPLANIYORLARDI

Independent'ın haberine göre, ayak izlerinin düzenini ve yürüyüş şekillerini analiz ederek, tarih öncesi dinozorların modern hayvanlar gibi su kenarlarında bir araya geldiğini ortaya koydu.



Araştırmayı yöneten Tone Blakesley, "Bu ayak izleri, etçil theropodlar ile uzun boyunlu otçul sauropodların nasıl davrandığını ve hangi ortamları tercih ettiğini anlamamıza yardımcı oluyor" dedi.



Edinburgh Üniversitesi Paleontoloji ve Evrim Profesörü Steve Brusatte ise Skye Adası’ndaki keşfin önemine değinerek, "Prens Charles Noktası, hem İskoçya’nın tarihi hem de tarih öncesi çağlarla ilgili büyük bir anlam taşıyor. Bonnie Prens Charlie 1746’da burada kaçarken, belki de dinozorların izlerini takip ediyordu" ifadelerini kullandı.



Beş yıl önce bölgede bulunan ilk üç ayak izinin ardından yapılan incelemelerde, Skye Adası’nın İskoçya’daki en geniş dinozor ayak izi alanlarından biri olduğu ortaya çıktı.



Araştırmacılar, bölgeyi detaylı incelemek için binlerce hava fotoğrafı çekerek fotogrametri yöntemiyle 3D modeller oluşturdu. Yeni keşiflerin yolda olduğunu belirten uzmanlar, bu alanın Jura dönemi ekosistemine dair daha fazla bilgi sunabileceğini düşünüyor.



Çalışma, PLOS One dergisinde yayımlandı ve Leverhulme Trust ile National Geographic Society tarafından finanse edildi.