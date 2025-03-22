168 yolcusu vardı: Çin'den Hong Kong'a giden uçakta yangın çıktı

Çin'in Hangzhou şehrinden Hong Kong’a giden uçakta çıkan yangın çıktı.

Hong Kong Airlines’a ait ‘HX115’ sefer sayılı uçak, geçen perşembe günü kabindeki yangın nedeniyle Fuzhou’ya acil iniş yaptı.

Yangın mürettebatın hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Hong Kong Airlines ‘HX115’ uçağı, Hangzhou’dan Hong Kong’a yapılan uçuşu sırasında, kabin üst rafında çıkan yangın nedeniyle Fuzhou Changle Uluslararası Havalimanı’na (FOC) güvenli şekilde yönlendirildi ve iniş yaptı. Yangın başarıyla söndürüldü” ifadeleri kullanıldı.



Hong Kong televizyonunun paylaştığı görüntülerde, yolcular ve kabin görevlilerinin yangını söndürmek için su şişeleri kullandıkları görüldü.



Hava yolu yetkilileri, uçaktaki 168 kişinin herhangi bir sorun yaşamadığını belirtirken, hazırlanan ön raporda, yangının yolculardan birinin çantasındaki taşınabilir şarj aletinden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.