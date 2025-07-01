17 devasa yolcu gemisinde alarm: Kruvaziyer virüsü yayılıyor

Her yıl milyonlarca insan, dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek amacıyla kruvaziyer gemilerine biniyor. Ancak bazı gemilerde hijyen açısından endişe verici sırlar saklı olabilir.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2025 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında en az 17 kruvaziyer gemisinde hastalık salgını yaşandığını bildirdi.



Holland America, Princess Cruises, Viking ve Cunard gibi ünlü kruvaziyer şirketlerinin işlettiği birçok gemi son aylarda salgınlardan etkilendi. Bu durum, gemilerdeki hijyen ve gıda güvenliği protokollerinin yeniden mercek altına alınmasına yol açtı.



"KRUVAZİYER VİRÜSÜ"



Kruvaziyer gemilerinde hızla yayılması nedeniyle sıkça "kruvaziyer virüsü" olarak anılan Norovirüs, 13 vakada başlıca etken olarak tespit edildi. Bu salgınlarda toplam bin 568 yolcu ve mürettebat hastalandı.



Norovirüs oldukça bulaşıcı bir virüs olup kusma, ishal ve mide kramplarına yol açıyor.



Silversea Cruises’a ait Silver Ray gemisinde E. coli kaynaklı bir salgın yaşanırken, Sea Cloud Spirit gemisinde ise resif balıklarında bulunan toksinlerin neden olduğu “ciguatera” adlı bir zehirlenme vakasından şüphelenildi.



HANGİ DURUMLAR SALGIN OLARAK TANIMLANIYOR?



CDC, bir gemideki yolcu veya mürettebatın en az yüzde 3’ünün mide-bağırsak hastalığı semptomları göstermesi durumunu "salgın" olarak tanımlıyor.



Bu tür vakalar, ABD limanlarına yanaşan gemilerde sağlık durumlarını takip eden CDC’ye bağlı "Gemi Sanitasyon Programı (VSP)" tarafından izleniyor.



Program; su ve gıda güvenliği, hijyen uygulamaları, atık yönetimi ve haşere kontrolü gibi unsurlar açısından gemileri denetliyor.



NOROVİRÜS NEDİR?



Norovirüs, kapalı alanlarda kolayca bulaşabilen bir virüs olduğundan, kontamine yüzeyler, doğrudan temas ya da enfekte mürettebatın hazırladığı yiyecekler aracılığıyla hızla yayılabiliyor. Virüs yüzeylerde günlerce canlı kalabiliyor.



4 Ocak - 3 Mayıs tarihleri arasında toplam 10 bin 748 yolcudan 658’i, 4 bin 172 mürettebattan 73’ü çeşitli seferlerde enfekte oldu.



CDC verilerine göre, vakaların en yaygın semptomu ishaldi. Etkilenen yolcuların çoğunda ishal ve kusma gibi Norovirüs’le ilişkilendirilen semptomlar görüldü.