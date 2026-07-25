17 yıl sonra ilk. BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'yi ziyaret ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres , resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

SANA muhabirinin aktardığına göre, Guterres ve beraberindeki heyeti Şam Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.

17 YIL SONRA ÜLKEYİ ZİYARET EDEN İLK BM LİDERİ OLDU

17 yıl aradan sonra Şam’ı ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olan Guterres’in, temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Suriye'yi son ziyaret eden BM Genel Sekreteri, 2009 yılında Ban Ki-moon olmuştu. İki yıl sonra başlayan iç savaşta yarım milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiş, Aralık 2024'te ise Beşar Esad yönetimi sona ermişti.

GEÇİŞ SÜRECİNE DESTEK MESAJI VERECEK

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Guterres'in, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden yapılanma sürecine destek mesajı vereceğini söyledi.

Guterres'in ayrıca BM'nin bu süreçte Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini yinelemesi bekleniyor.

ŞARA İLE GÖRÜŞECEK, PARLAMENTOYA HİTAP EDECEK

Ziyaret kapsamında Guterres'in Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmesi planlanıyor.

BM Genel Sekreteri'nin ayrıca kadın hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmesi ve bu ay ilk oturumunu gerçekleştiren geçiş parlamentosuna hitap etmesi bekleniyor.

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Claudio Cordone da ziyaretin, "Suriye tarihinin kritik bir döneminde BM'nin Suriye hükümeti ve halkına desteğini yeniden teyit etme" amacı taşıdığını söyledi.

GOLAN TEPELERİ'Nİ DE ZİYARET EDECEK

Guterres'in programında, 1974'ten bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Barış Gücü'nü ziyaret de yer alıyor.

Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail, BM gözetimindeki tampon bölgeye asker sevk etmiş ve Suriye topraklarının daha derin kesimlerine yönelik hava saldırıları ile askeri operasyonlarını sürdürmüştü.