175 milyar dolarlık Altın Kubbe: Dört katmanlı olacak

Reuters tarafından ilk kez bildirilen, projeyle ilgili ABD hükümetinin slayt sunumuna göre, Trump yönetiminin amiral gemisi Altın Kubbe füze savunma sistemi, biri uydu tabanlı ve üçü karada olmak üzere dört katmandan oluşacak.

ABD anakarası, Alaska ve Hawaii'de 11 kısa menzilli batarya bulunacak.

Reuters'ın haberine göre “Hızlı Ol, Büyük Düşün!” başlıklı slaytlar, geçen hafta Alabama'nın Huntsville kentinde 3 bin savunma müteahhidine sunuldu ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen 2028 tarihine kadar tamamlanması gereken sistemin, benzeri görülmemiş karmaşıklığını ortaya koydu.

HÂLÂ BELİRSİZLİKLER VAR

Sistemin maliyeti 175 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ancak slaytlar, sistem için gerekli olan fırlatıcı, önleyici, yer istasyonu ve füze üslerinin sayısı henüz belirlenmediği için projenin temel mimarisi üzerinde hâlâ belirsizliklerin olduğunu gösteriyor.

Bir ABD yetkilisi, “Çok paraları var, ancak henüz ne kadara mal olacağına dair bir hedefleri yok” dedi. Şimdiye kadar Kongre, temmuz ayında kabul edilen Trump'ın vergi ve harcama tasarısında Altın Kubbe için 25 milyar dolar ayırdı. 2026 başkanlık bütçe talebinde ise 45,3 milyar dolar daha ayrıldı.



İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'NDEN DAHA BÜYÜK

Amerika Birleşik Devletleri için çok katmanlı bir füze savunma kalkanı olarak tasarlanan Altın Kubbe, İsrail'in Demir Kubbe sisteminden esinlendi ancak koruyacağı coğrafya ve karşılaşacağı çeşitli tehditlerin karmaşıklığı nedeniyle çok daha büyük bir sistem.

Slaytlara göre, sistem mimarisi dört entegre katmandan oluşuyor: Füze uyarı ve izleme ile “füze savunması” için uzay tabanlı algılama ve hedefleme katmanı ve füze önleyiciler, radar dizileri ve potansiyel olarak lazerlerden oluşan üç kara tabanlı katman.

Sürpriz olan ise sunumda yer alan haritaya göre Orta Batı'da bulunan, Lockheed Martin (LMT.N) tarafından üretilen Yeni Nesil Önleyiciler (NGI) için yeni bir büyük füze sahasıydı. Bu saha, Lockheed tarafından üretilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) Aegis sistemleri ile birlikte “üst katman”ın bir parçası olacak.