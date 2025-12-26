179 can alan havacılık faciasının gizemi bir yıldır çözülemedi

Güney Kore’de Jeju Air’e ait uçağın düşmesiyle 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma, raporun yayınlanması için öngörülen bir yıllık süreyi aşıyor.

Soruşturmayı yürüten kuruldan iki yetkili, ilk yıl dönümü olan pazartesi gününe kadar ara raporun açıklanamayacağını söyledi.

SADECE İKİ KİŞİNİN KURTULDUĞU FACİA

29 Aralık 2024’te Boeing 737-800 tipi uçak, Muan Havalimanı’nda acil iniş sırasında pisti aştı, pist sonunda bulunan beton duvara çarptı ve alev aldı. Uçaktaki 181 kişiden yalnızca ikisi kurtuldu.

Hükümete bağlı Havacılık ve Demiryolu Kaza Araştırma Kurulu, ocak ayında yayımladığı ön raporda her iki motorun da kuş çarpması yaşadığını duyurmuştu. Temmuz ayında hazırlanan güncellemede ise pilotların kuş çarpmasının ardından daha az hasarlı motoru manuel olarak kapattığı belirtildi.

Kurul, raporun mağdur ailelerin itirazları nedeniyle yayımlanmadığını bildirdi.

SORUŞTURMA PİLOTLARA YÖNELDİ, İHMALLER GÖZ ARDI EDİLİYOR

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, soruşturmanın pilotları hedef alırken, kazayı çok daha ölümcül hale getirdiği belirtilen pist sonundaki beton yapıyı yeterince incelemediğini savunuyor.

Kazada anne ve babasını kaybeden 42 yaşındaki Ryu Kum-Ji, “Şüpheler giderek büyüyor. Aradan bir yıl geçti ama hayal kırıklığı artıyor.” dedi. Mağdur aileler, Ulaştırma Bakanlığı’nın süreçteki olası hatalarının da araştırılmasını istiyor.

ARA RAPOR NEDEN SÜREKLİ GECİKİYOR?

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına göre nihai raporun bir yıl içinde yayımlanması, mümkün değilse her yıl dönümünde ilerleme raporu açıklanması gerekiyor.

Ancak kurul, bağımsızlığı güçlendirmeyi amaçlayan ve halen yasama sürecinde olan düzenlemeler nedeniyle ara raporu şimdilik yayımlamayı planlamıyor.

BETON DUVARIN GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYOR

Bu arada Güney Kore’nin yolsuzlukla mücadele kurumu, Muan Havalimanı’ndaki beton setin ulusal ve uluslararası standartlara aykırı olduğunu belirledi.

Rapora göre bu tür yapıların çarpma anında kolayca dağılabilir olması gerekirken, mevcut yapı uçağa ve yolculara ölümcül zarar verebilecek nitelikteydi.