179 can alan uçak kazasının gizemi çözüldü

SİMÜLASYON: BETON YAPI OLMASA HERKES KURTULABİLİRDİ

Hükümet tarafından yaptırılan bir simülasyon çalışması, pist sonunda bulunan beton yapının kazadaki etkisini ortaya koydu. Rapora göre beton yapı bulunmasaydı, uçaktaki tüm yolcuların hayatta kalma ihtimali vardı.

Araştırmaya göre pistte engel bulunmaması durumunda uçak yaklaşık 770 metre daha kayarak duracaktı ve çarpmanın etkisi ölümcül olmayacaktı.

ULUSLARARASI KURALLARA AYKIRI

Uluslararası havacılık güvenliği kurallarına göre bu tür sistemlerin kırılabilir malzemelerden yapılması gerekiyor. Ancak Muan Havalimanı’ndaki sistem beton bir yapı üzerine inşa edildi.

Denetim raporunda, pistin bulunduğu alanın eğimli olduğu ve yetkililerin bölgeyi düzleştirmek yerine daha az toprak işi gerektiren beton yapı çözümünü tercih ettiği belirtildi.

Yetkililer, pistle oluşan yükseklik farkını kapatmak için ise toprak dolgu yaptırdı.

TASARRUF TERCİHİ FACİAYA YOL AÇTI

Denetim raporuna göre arazinin düzleştirilmesi çok daha fazla kazı çalışması ve maliyet gerektirecekti.

Bu nedenle yetkililerin daha ucuz bir çözüm olarak beton yapı kurmayı tercih ettiği, ancak bu kararın kazanın ölümcül boyutlara ulaşmasında kritik rol oynadığı değerlendiriliyor.