18 yıl uğraştılar, yapay zeka sayesinde bebek sahibi olacaklar

ABD’de bir çift, 18 boyunca bebek sahibi olmaya çalıştıktan sonra yapay zeka sayesinde ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.



CNN International’ın haberine göre, çift pek çok kez tüp bebek tedavisi görmüş olsa da erkekte görülen “azospermi” isimli rahatsızlık sebebiyle kadının hamile kalması mümkün olmadı. Söz konusu nadir görülen rahatsızlıkta erkeğin menisinde ölçülebilir derecede sperm olmadığı için gebelik de mümkün olmuyor. Normalde alınan bir meni numunesinde yüz milyonlarca sperm bulunurken, bu rahatsızlığın olduğu kişilerde mikroskopla saatler süren incelemelerde dahi sperm bulunamıyor.



Özel hayatlarının gizli kalmasını istedikleri için kimliklerinin paylaşılmasını istemeyen çift, bu rahatsızlıktan mustarip olmaları sebebiyle yeni bir yöntem denenmesi için Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi’ne başvurdu. “STAR” adı verilen bu yöntemde yapay zekadan yardım alınıyordu.



“HÂLÂ İNANAMIYORUM”



Çiftin tedavi için gittiği merkezde uygulanmaya başlanan bu yöntem, yapay zeka yardımıyla hiç spermi olmadığı düşünülen erkeklerde “gizli olan” spermlerin tespit edilmesi için kullanılıyor.



18 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen çift, bunun için merkezde bulunan sağlık ekibine meni numunesi verdi. Anne olmak isteyen kadın, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “O kadar çok hayal kırıklığından sonra umutlarımız da asgari seviyedeydi” dedi.



Merkezdeki uzmanlar ise alınan numuneyi yapay zeka destekli sistem ile analiz ettiklerinde üç gizli sperm hücresi buldu. Bu sperm hücreleri alınarak tüp bebek tedavisinde kullanıldı. Kadın, bunun ardından STAR yöntemi ile hamile kalan ilk kadın oldu. Bebeğin aralık ayında dünyaya gelmesi bekleniyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan kadın, “Gerçekten hamile olduğuma inanmam iki günümü aldı… Hâlâ sabah uyandığımda bunun gerçek olup olmadığına inanamıyorum. Test sonuçlarını görene kadar hâlâ hamile olduğuma inanmıyorum” dedi.



CNN’in değerlendirmesine göre, bu alanda halen daha fazla araştırma ve testlere ihtiyaç olsa da yapay zeka özellikle erkeklerin kısırlığı konusunda önemli ilerlemeler kaydediyor olabilir.

