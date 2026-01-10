180 kentte 512 protesto. 65 kişi hayatını kaybetti, İran'da neler oluyor?

İran’da devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65’e yükseldi bildirildi. ABD merkezli Iran Human Rights Activists News Agency (HRANA), gösterilerin 14 gündür aralıksız sürdüğünü duyurdu.

31 EYALET, 180 KENT, 512 NOKTADA PROTESTOLAR

Rapora göre protestolar, ülkenin 31 eyaletindeki 180 kentte toplam 512 noktada gerçekleşti. Olaylarda 50 protestocu, 14 güvenlik ve kolluk görevlisi ile hükümetle bağlantılı bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gösterilerde onlarca kişinin yaralandığı, 2 bin 311 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi. Yaralanmaların büyük bölümünün saçma mermileri ve plastik mermiler nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer ise ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İNTERNET KESİNTİSİ DEVAM EDİYOR

Göstericiler son üç yılı aşkın süredir görülen en büyük protesto dalgasını sürdürürken, ülke çapında internet kesintisinin devam ettiği aktarıldı.

AFP tarafından doğrulanan görüntülerde, protestocuların Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan sloganlar attığı görüldü.

Hamaney, göstericileri “vandallar” ve “sabotajcılar” olarak niteledi. Devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Hamaney, Trump’ın ellerinin “binlerce İranlının kanıyla lekeli” olduğunu söyledi.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

Ülke Aralık ayı sonlarından bu yana, İran riyalindeki sert değer kaybı ve kötüleşen ekonomik koşulların tetiklediği protestolara sahne oluyor. 28 Aralık’ta başlayan sınırlı gösteriler daha sonra birçok kente yayıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran’ın “büyük bir belada” olduğunu söyledi. Washington’un gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, yetkilileri ölümcül güç kullanmamaları konusunda uyardı.

İran yönetimi ise protestoların ABD ve İsrail tarafından kışkırtıldığını savunuyor. Yetkililer, güvenlik güçleri ve yargının “hiçbir tolerans göstermeyeceği” uyarısında bulundu.