BERLİN'DEN GELEN E-POSTA MÜZAYEDE EVİNİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Müzayede evi, geçen cuma geç saatlerde Fischer mirasçılarını temsil eden Berlinli avukat Gunnar Schnabel'in gönderdiği e-postayla sarsıldı.

Schnabel, tablonun 1936 yılında Nazi baskısı altında haksız yere satıldığını savunarak eserin müzayededen çekilmesini talep etti.

Müzayede evleri mülkiyet iddiaları nedeniyle zaman zaman eserleri satıştan çekse de yakın geçmişte bu fiyat düzeyinde hiçbir eser açık artırmadan çıkarılmadı.

Sotheby's, eseri satıştan çekme fikrinin düşünülemez olduğunu vurguladı.

Salı günü açıklama yapan avukat Schnabel, aileleri Nazi döneminde koleksiyonlarını satmaya zorlanan Yahudi mirasçılardan onlarca başvuru aldığını söyledi.

Schnabel, Van Gogh tablosu üzerinden yürüttüğü bu mücadelenin daha geniş kapsamlı iade çabalarına destek olmasını umduğunu ifade etti.

Fischer ailesi 1938 yılında Nazi zulmünden kaçarken El Greco ve Camille Pissarro imzalı eserlerini geride bırakmak zorunda kalmıştı.

Ancak Sotheby's, Van Gogh tablosunun satış koşullarının farklı olduğunu savundu.

Müzayede evine göre baba Samuel Fischer, 1934'teki ölümünden önce "Çiçek Açan Kestane Ağaçları" tablosunu Amsterdam'daki bir galeriye satış için konsinye olarak gönderdi.

Galeri kayıtlarına göre tablo , Haziran 1936'da Paris'teki bir Yahudi koleksiyoncuya 68 bin İsviçre frangına, yani o dönemin kuruyla yaklaşık 22 bin dolara satıldı.

Sotheby's, 1888 tarihli "Selvili Meyve Bahçesi" adlı başka bir Van Gogh eserinin 1935'te 15 bin dolara satılmasını örnek göstererek bu bedelin adil piyasa değeri olduğunu belirtti.

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'ın mirası, "Selvili Meyve Bahçesi" tablosunu dört yıl önce 117,2 milyon dolara satarak sanatçının mevcut müzayede rekorunu kırmıştı.

Fischer ailesi ise avukatları aracılığıyla tablonun galeriye yalnızca güvenli bir şekilde saklanması için gönderildiğini savundu.

Aile, 1938'de ABD'ye güvenli geçişlerini finanse etmek amacıyla tabloyu satmak zorunda kaldıklarını hissettiklerini belirtti.