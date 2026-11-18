180 milyon dolarlık Van Gogh tablosu son anda kurtarıldı
18.11.2026 09:20
Sotheby's müzayede evi, rekor fiyata satılması beklenen 180 milyon dolarlık Van Gogh tablosu için Nazi dönemi mirasçılarıyla anlaşmaya vardı.
Sotheby's müzayede evi, 180 milyon dolar değer biçilen Vincent van Gogh tablosunun satışını gece yarısı varılan uzlaşmayla kurtardı.
Müzayede evi, eserin satıcısı olan şeker baronları Carlos Pedro Blaquier ve eşi Nelly Arrieta de Blaquier'nin mirası ile Alman yayıncı Samuel Fischer'ın mirasçıları arasında salı sabahının ilk saatlerinde anlaşma sağladı.
Taraflar pazartesi günü boyunca ve gece geç saatlere kadar Sotheby's bünyesinde pazarlık yaptı ancak anlaşmanın koşulları gizli tutuldu.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Fischer ailesinin mirasçıları, yaptıkları açıklamada müzakereleri "adil ve güvene dayalı" diye niteledi ve anlaşmanın "Fischer ailesinin Nazi döneminde çektiği acıları" tanıdığını belirtti.
New York'taki sonbahar müzayedelerinde dünyanın önde gelen müzayede evleri en az 2 milyar dolarlık sanat eseri satmaya hazırlanırken, bu son dakika krizi piyasada büyük bir gerilim yarattı.
Van Gogh'un 1890 yılında tamamladığı ve ölümünden önceki son aylarını geçirdiği Fransız köyü Auvers-sur-Oise'da kestane ağaçları altındaki bir sokağı resmeden "Çiçek Açan Kestane Ağaçları" tablosunun, sanatçının açık artırma rekorunu kırması bekleniyor.
Sotheby's müzayede evi
BERLİN'DEN GELEN E-POSTA MÜZAYEDE EVİNİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI
Müzayede evi, geçen cuma geç saatlerde Fischer mirasçılarını temsil eden Berlinli avukat Gunnar Schnabel'in gönderdiği e-postayla sarsıldı.
Schnabel, tablonun 1936 yılında Nazi baskısı altında haksız yere satıldığını savunarak eserin müzayededen çekilmesini talep etti.
Müzayede evleri mülkiyet iddiaları nedeniyle zaman zaman eserleri satıştan çekse de yakın geçmişte bu fiyat düzeyinde hiçbir eser açık artırmadan çıkarılmadı.
Sotheby's, eseri satıştan çekme fikrinin düşünülemez olduğunu vurguladı.
Salı günü açıklama yapan avukat Schnabel, aileleri Nazi döneminde koleksiyonlarını satmaya zorlanan Yahudi mirasçılardan onlarca başvuru aldığını söyledi.
Schnabel, Van Gogh tablosu üzerinden yürüttüğü bu mücadelenin daha geniş kapsamlı iade çabalarına destek olmasını umduğunu ifade etti.
Fischer ailesi 1938 yılında Nazi zulmünden kaçarken El Greco ve Camille Pissarro imzalı eserlerini geride bırakmak zorunda kalmıştı.
Ancak Sotheby's, Van Gogh tablosunun satış koşullarının farklı olduğunu savundu.
Müzayede evine göre baba Samuel Fischer, 1934'teki ölümünden önce "Çiçek Açan Kestane Ağaçları" tablosunu Amsterdam'daki bir galeriye satış için konsinye olarak gönderdi.
Galeri kayıtlarına göre tablo, Haziran 1936'da Paris'teki bir Yahudi koleksiyoncuya 68 bin İsviçre frangına, yani o dönemin kuruyla yaklaşık 22 bin dolara satıldı.
Sotheby's, 1888 tarihli "Selvili Meyve Bahçesi" adlı başka bir Van Gogh eserinin 1935'te 15 bin dolara satılmasını örnek göstererek bu bedelin adil piyasa değeri olduğunu belirtti.
Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'ın mirası, "Selvili Meyve Bahçesi" tablosunu dört yıl önce 117,2 milyon dolara satarak sanatçının mevcut müzayede rekorunu kırmıştı.
Fischer ailesi ise avukatları aracılığıyla tablonun galeriye yalnızca güvenli bir şekilde saklanması için gönderildiğini savundu.
Aile, 1938'de ABD'ye güvenli geçişlerini finanse etmek amacıyla tabloyu satmak zorunda kaldıklarını hissettiklerini belirtti.
Sotheby's müzayede evi
NAZİ DÖNEMİ İADE YASALARI SON YILLARDA GENİŞLETİLDİ
Savaştan sonra El Greco ve Pissarro tablolarını geri alan mirasçılar, Van Gogh için o dönemde kamuya açık bir iade talebinde bulunmadı.
Aile, o yıllardaki iade yasalarının savaş öncesinde Nazi baskısı altında yapılan sanat satışlarını tanımadığını aktardı.
Nazi dönemine ilişkin iade yasaları son yıllarda, savaştan çok önce karmaşık düzenlemelerle satılan sanat eserlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
Sanat hukukçuları, geçerli talepleri olan mirasçıların uzlaşma görüşmelerinde açık artırma değerinin yarısına kadar pay isteyebildiğini belirtiyor.
Davayı mahkemede kazanan mirasçılar ise eseri tamamen geri alarak ellerinde tutabiliyor veya doğrudan satabiliyor.
Hukuk sistemi dışında tahkim yoluyla çözülen anlaşmazlıklar genellikle çok daha küçük ödemelerle sonuçlanıyor ve Van Gogh tablosu da resmi bir dava konusu değildi.
VAN GOGH KİMDİR?
Hollandalı ressam Vincent van Gogh (1853-1890), yoğun duygusal anlatımıyla tanınan ard-izlenimci bir sanatçı.
Sanatçı, yaklaşık 860'ı yağlıboya tablo olmak üzere toplamda 2 bin 100 civarında eser üretti.
Sanat tüccarlığı, öğretmenlik ve misyonerlik yaptıktan sonra 20'li yaşlarının sonunda resim kariyerine adım attı.
Van Gogh, yıllarca süren ruh sağlığı sorunları ve maddi sıkıntıların ardından 37 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi.
Van Gogh açık hava manzaralarını ve gökyüzünü kıvrımlı, enerjik fırça darbeleri ve canlı renk kontrastlarıyla resmetti.
Sanatçının Yıldızlı Gece (The Starry Night) gibi eserleri, katı bir gerçekçilikten ziyade yoğun bir hareket ve duygu yükünü yansıtıyordu.
Ressam ışığı, rengi ve ifadeyi deneyimlemek amacıyla onlarca otoportre ve karakter çalışması ortaya koydu.