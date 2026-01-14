-19 derecede susuz ve elektriksiz nasıl yaşanır?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir tren istasyonunda, vagonlar elektriksiz, susuz ve ısınmasız kalan onlarca kişi için hayati bir hizmet sunuyor. Rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık Kiev’de bu hafta eksi 19 dereceye kadar düştü.

“Yenilmezlik Trenleri” adı verilen bu vagonlar, sert kış koşullarının Rus saldırılarının yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesiyle, hem moral sağlıyor hem de geçici bir yaşam alanı sunuyor.

YETKİLİLERDEN “KİEV'İ TERK EDİN” ÇAĞRISI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Voloimir Zelenski, Rusya’yı kış koşullarını fırsata çevirerek enerji santralleri, depolama tesisleri ve kritik altyapıyı hedef almakla suçluyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise bu hafta, imkanı olanların geçici olarak şehirden ayrılmasının kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltabileceğini söyledi. Moskova bu açıklamayı “umutsuzluk” olarak yorumladı.

EKSİ DERECELERDE HAYATTA KALMAK

Eksi 12–16 derece aralığında değişen sıcaklıklarda ısıtma sağlanamayan evler hızla soğuyor. Büyük piller ısıtıcılar için yetmiyor, bebekler için ise çözüm şimdilik kat kat giydirmek.

Üç milyondan fazla nüfusa sahip Kiev'de, son saldırıların etkisi daha ağır hissediliyor. Klitschko, pazartesi gecesi yaşananların şimdiye kadarki en büyük elektrik kesintisine yol açtığını, salı günü itibarıyla 500’den fazla binanın hala elektriksiz olduğunu açıkladı.

SİSTEM SÜREKLİ ÇÖKMEYE DEVAM EDİYOR

Kent genelinde mühendisler, vurulan ya da dolaylı hasar gören tesisleri gece gündüz onarıyor. Dnipro’nun doğu yakasında, eksi derecelerde baretsiz ellerle kablo arayan ekipler geçici çözümler üretiyor.

Yetkililer yüksek enerji tüketen cihazların kullanılmamasını istiyor. Çünkü elektrik geri geldiğinde talep patlıyor ve sistem yeniden çöküyor.