19 Haziran "Juneteenth'" nedir? Juneteenth'in tarihsel mirası

1865 yılının 19 Haziran günü, Teksas’ın Galveston kentinde yaşayan Afrikalı-Amerikalı köleleştirilmiş insanlar, uzun süredir bekledikleri haberi nihayet aldı: Artık özgürdüler. Bu tarihi an, Amerikan İç Savaşı’nın sona ermesinden birkaç ay sonra yaşandı. Kuzeyli Birlik kuvvetlerinin köleliği savunan Güney’i mağlup etmesinin ardından, özgürlük haberi ülkenin uzak köşelerine yavaş yavaş ulaşmaktaydı.



Oysa köleliğin kaldırılması, resmî olarak 1 Ocak 1863 tarihinde Başkan Abraham Lincoln tarafından ilan edilen Özgürlük Bildirisi ile yürürlüğe girmişti. Ancak bu bildiri, yalnızca teoride geçerliydi; pratikte ise birçok Güney eyaletinde uygulanmadı. Uzak eyaletlerde, özellikle de Teksas gibi iletişimin yavaş ve askeri denetimin sınırlı olduğu bölgelerde, köle sahipleri bildirinin varlığını gizledi ya da görmezden geldi. Bu yüzden binlerce köleleştirilmiş insan, yasal olarak özgür olmalarına rağmen yıllar boyunca çalıştırılmaya devam etti.



Ancak 19 Haziran 1865’te, General Gordon Granger komutasındaki Birlik askerleri Galveston’a ulaştı ve General Granger, Genel Emir No. 3 ile Teksas’ta köleliğin sona erdiğini resmen duyurdu. Bu duyuruyla birlikte köleleştirilmiş insanlar ilk kez özgürlüklerini öğrenmiş ve hak ettikleri yaşama geçişin kapısını aralamış oldular.



Bugün, tarihçiler ve topluluklar tarafından köleliğin fiilen sona erdiği gün olarak kabul edilir. Juneteenth, yalnızca bir özgürlük ilanı değil; aynı zamanda dayanışmanın, direnişin ve on yıllarca süren adalet mücadelesinin sembolüdür. O günden itibaren, her yıl 19 Haziran’da kutlanan Juneteenth, Amerika’daki Siyah özgürlük hareketinin en önemli kilometre taşlarından biri olarak hafızalarda yer etmektedir.