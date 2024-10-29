19 yaşındaki kayakçının acı ölümü: Antrenman sırasında hayatını kaybetti!

İtalyan kayakçı Matilde Lorenzi (19), antrenman sırasında geçirdiği kaza sebebiyle hayatını kaybetti.

19 yaşındaki kayakçının acı ölümü: Antrenman sırasında hayatını kaybetti!

Uluslararası ve Snowboard Federasyonu, 19 yaşındaki İtalyan kayakçı Matilde Lorenzi'nin kuzey 'da antrenman sırasında geçirdiği kaza sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kazanın Lorenzi'nin kayak takımlarının ayrılması sonucu kontrolünü kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni taziye mesajında, "19 yaşındaki gelecek vadeden İtalyan kayakçı Onbaşı Matilde Lorenzi'nin antrenman sırasında çok ciddi bir düşüş sonucu erken ölümünün korkunç haberi beni gerçekten üzdü. Ailesinin, meslektaşlarının ve tüm Ordu Spor Merkezi'nin acısına katılıyorum" dedi.

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