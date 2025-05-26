19 yaşındaki TikToker hayatını kaybetti: Takipçilerinden dua istemişti

Phelan'ın ailesi, acı haberi genç kızın TikTok hesabından duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Anna Grace 23 Mayıs Cuma günü hayatını kaybetti. ABD'nin Florida eyaletinde doğan Anna Grace Phelan, lise eğitimini Georgia’da tamamladı. Bir tıp merkezinde resepsiyonist olarak çalışan fenomen, 2024 yılında üniversiteye başlamasına günler kala çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Dördüncü evre beyin kanserine yakalandığını öğrenen Phelan'in tümörünün kötü huylu olduğu belirlendi.

Tedavi sürecini TikTok hesabından takipçileriyle paylaşan Anna Grace Phelan, ilk etapta yüzünde ve bacağında uyuşmalar olduğunu ifade etmişti. Çekilen MR sonucunda, genç kızın beyninde bir lezyon saptandı.



Mayo Clinic'e göre, bu tür tümörler beyin veya omurilikte başlayan hücre büyümeleri olarak tanımlanıyor.



Phelan, ilerleyen haftalarda nefes darlığı ve baş dönmesi gibi belirtilerin ortaya çıktığını da aktarmıştı. 14 Mayıs’ta yayımladığı bir diğer videoda ise tümörün büyüdüğünü ve ameliyat edilemez duruma geldiğini açıklayarak takipçilerinden dua istemişti.



Anna Grace Phelan için 29 Mayıs’ta Georgia’da bir cenaze töreni düzenlenecek.