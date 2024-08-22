1903'de gönderilen kartpostal 121 yıl sonra adrese ulaştı

BBC'nin haberine göre, Swansea kentinde Cradock Sokak'taki bir firmaya Noel temalı bir kartpostal ulaştı.



Firmanın çalışanları 1903'te gönderilen ve 121 yıl geç ulaşan kartpostalı görünce şaşkınlığa uğradı.



Kartpostalı, sahibinin yakınlarına ulaştırmak isteyen çalışanlar, sosyal medyada paylaşmayı düşündüklerini ve akrabalarına teslim etmek istediklerini ifade etti.



KARTPOSTALDA NE YAZIYOR?



Kartpostalın yazarı Ewart isimli bir adam. Ewart, "L"ye hitaben, "bir çift" bilinmeyen eşyayı alamadığı için "çok üzgün" olduğunu söylüyor.



"Çok üzgünüm ama umarım evde iyi vakit geçiriyorsunuzdur" diye ekliyor.



Ewart, "Tren ücreti hariç, yaklaşık 10 şilin harçlığım var, bu yüzden iyi durumdayım" diyor.



Notu Lydia'ya "Gilbert ve John'la tanışmayı unutma" çağrısı yaparak bitiriyor ve notu "herkese sevgiler" ile tamamlıyor.



"SİSTEME TEKRAR GİRMİŞ OLABİLİR"

Swansea Building Society Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Henry Darby, postayı incelerken kartpostalın düştüğünü ve internette alıcı hakkında sınırlı bilgi bulduğunu söyledi.

"Bu yüzden bunu sosyal medyada paylaşmaya karar verdik ve belki yerel olarak birkaç nesil öncesinden birinin onunla bağlantısı olabileceğini düşündük," dedi.

West Glamorgan Arşivleri'nden Andrew Dully, söz konusu adreste hane reisinin John F. Davies olduğunu ve Davies'in eşi Maria ve altı çocuğuyla birlikte yaşadığını tespit etti.

"En büyükleri Lydia'ydı. Bu kartpostal gönderildiğinde 16 yaşındaydı," dedi.

Posta firması yetkilileri kartpostalın 121 yıl önce kaybolmadığını, sisteme tekrar girmiş olabileceğini söyledi.