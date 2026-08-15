1953'ten beri süren ateşkes: Güney Kore'den Kuzey ile savaşı bitirme adımı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, iki ülke arasında teknik olarak halen devam eden savaşı resmi olarak sona erdirmek amacıyla Kuzey Kore ’ye doğrudan görüşme teklifinde bulundu.

Kore Yarımadası’nın Japon işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Kurtuluş Günü töreninde konuşan Lee, taraflar arasındaki fiili sınır olan Silahsızlandırılmış Bölge (DMZ) boyunca yaşanabilecek ani gerilimleri önlemek için "çok katmanlı bir güvenlik sistemi" kurulmasını önerdi. Güney Kore lideri ayrıca, Pyongyang yönetiminin nükleer silah üretimini durdurmanın pratik yollarını ele almak üzere diyalog çağrısında bulundu.

Törendeki konuşmasında Kore Savaşı'nın doğrudan tarafı olan iki ülkeye seslenen Lee, "Birbirimizi tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak bu uzun süredir devam eden savaşı bitirmek için tartışmalara başlayalım" ifadelerini kullandı.

Lee, iki ülkenin barışçıl bir şekilde bir arada yaşaması ve karşılıklı büyümesi tarafların yüz yüze görüşmesini umduğunu belirterek, bu görüşmelerin Kuzey’in nükleer kapasitesinin geliştirilmesini durdurmaya yönelik etkili yolların tartışılacağı bir platform işlevi görebileceğini sözlerine ekledi.

1953 ATEŞKESİNDEN BUGÜNE

Kore Yarımadası'ndaki çatışmalar, 1953 yılında imzalanan bir ateşkes antlaşması ile dondurulmuş olsa da iki ülke hukuki olarak savaş halinde bulunuyor. Geçen onlarca yıl boyunca Silahsızlandırılmış Bölge boyunca çeşitli çatışmalar ve gerilimler yaşanırken, her iki taraf da son dönemde birbirini çöp ve propaganda taşıyan balonlar fırlatmak gibi kışkırtıcı eylemlerle suçlamıştı.

Sıkıyönetim ilan etme girişiminin ardından görevden azledilen selefi Yoon Suk-yeol’un yerine geçen Lee Jae-myung, Yoon döneminde bozulan Kuzey Kore ve bu ülkenin müttefiki olan Çin ile ilişkileri yumuşatma politikasını benimsiyor.

KUZEYDEN HENÜZ YANIT YOK

Kuzey Kore yetkilileri Lee’nin bu son diyalog teklifine henüz bir yanıt vermedi. Pyongyang yönetiminin resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong Un’un ülkedeki Kurtuluş Günü anmaları kapsamında çelenk koyma ve saygı duruşu törenine katıldığına dair haberleri yayınlamakla yetindi.

Pyongyang yönetimi geçmişte Lee’nin angajman tekliflerini reddetmiş; ABD’nin Güney Kore’ye nükleer enerjili bir denizaltı filosu inşa etme anlaşmasını eleştirerek iki müttefik arasındaki ortak askeri tatbikatları kınamıştı.