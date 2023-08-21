1954 model hurda Ferrari 2 milyon dolara satıldı

1954'te Cortese, Mondial'ı İtalya üzerinden bin 600 kilometrelik bir yarış olan Mille Miglia'da genel klasmanda 14. sırada bitirdi.



Yıllar boyunca, Mondial birçok kez kaza yaptı ve yangın hasarına uğradı.



1978'de, onu hasarlı haliyle koruyan ABD'li bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.



Müzayedeci RM Sotheby's, aracın "arabayı ihtişamlı günlerinin durumuna döndürmek için kapsamlı bir restorasyona" ihtiyaç duyacağını, ancak sürecin "çok faydalı" olacağını söylüyor.