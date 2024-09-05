1972 Olimpiyatları'nın yıldönümünde Münih'te silah sesleri: İsrail Konsolosluğu yakınında ateş açıldı

Almanya'nın Münih kentindeki İsrail Konsolosluğu yakınlarında silahlı bir kişinin ateş açtığı bildirildi.



İsrail kamu yayıncısı Kan, silahlı saldırgan "etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.



Münih polisi ise silah taşıyan bir şüpheli görüldüğü için ateş açıldığını ve şüphelinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.



Polis, öldürülen şüpheli dışında kimsenin zarar görmediğini aktardı.



Sosyal medyada dolaşan videoda, kentin Nazi dönemi tarihine ilişkin bir müzenin yakınında bulunan konsolosluğun yakınında yoğun ateş açıldığı olduğu görülüyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, Münih'teki olayı "ciddi" olarak niteledi.



Bakan Feaser, önceliğin İsrail tesislerinin korunması olduğunu söyledi.



Saldırının, 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının yıldönümüne denk gelmesi ise dikkat çekti.



Münih Yaz Oyunları'nda Filistinli silahlı grup, İsrailli sporcuları hedef almıştı.



Saldırıda 11 İsrailli sporcu öldürülmüştü.